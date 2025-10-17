Silvia Herreros 17 OCT 2025 - 13:47h.

La influencer se pronuncia sobre su boda con Marcos Terrones, con el que sale desde hace dos años

La hija de Vicky Martín Berrocal y El Cordobés comunica la noticia más importante de su vida y su madre

Alba Díaz habla de sus planes de boda con su novio, Marcos Terrones. Lo ha hecho durante el photocall de la gala benéfica ELLE x Hope 2025, en donde la hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz El Cordobés ha sido preguntada por los medios a raíz del reciente compromiso de Anna Ferrer, la hija de Paz Padilla.

Emocionada por su amiga, la influencer, que de manera ficticia se comprometía con su chico este verano con motivo de su segundo aniversario, no ha dudado en hablar de su 'sí, quiero' con el Dj.

Tras comprometerse con él con motivo de su segundo aniversario, la hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz 'El Cordobés' habla de su 'sí, quiero' con Oddliquor - nombre artístico de su novio-.

La influencer y el productor musical decidían hacerse entrega este verano de dos alianzas de 'compromiso'. Unos anillos elaborados por ellos mismos en un taller de orfebrería con los que quisieron demostrar que comprometerse va mucho más allá que pasar por el altar. Un gesto simbólico tras el que muchos se han preguntado si verdaderamente podrían sonar campanas de boda entre ellos.

Viendo la alegría con la que Alba Díaz Martín habla de la boda de Anna Ferrer y Mario Cristóbal, pareja a la que está muy unida, los reporteros de Europa Press han querido conocer sus planes de futuro con Marcos Terrones.

La creadora de contenido considera que aún es demasiado pronto para ello. No descarta casarse con él en un futuro, sin embargo, "ahora mismo soy muy joven".

Alba, que se encuentra reformando aún la casa que acaba de comprarse, reconoce que la boda "no está entre mis planes". Aún vive en casa de su madre y, aunque pase tiempo en Parla con Marcos Terrones, no haber convivido con su chico podría ser un motivo de peso para ella para no comprometerse. "No, no, de momento no. Tengo que vivir todavía, ¿sabes? Antes de eso, no, no. No tengo, no está entre mis planes. Tampoco le incitéis que capaz es de hincar rodilla", ha dicho.

"Yo es que estoy todavía... Que tengo que despegar. Hay una niña en mí que no quiero que se vaya nunca", ha dicho a la prensa, asegurando que "cuando esté mis planes, lo sabréis. Más bien lo subiré, será el contenido de mi vida", ha prometido.

Alba Díaz Martín tiene 25 años y toda una vida por delante. Acaba de comprarse su primera casa en propiedad; una vivienda que está reformando y a la que está deseando poder mudarse pronto. Con su pareja, mantiene una relación formal desde hace más de dos años. Debido a su juventud, a los planes, sueños y metas que tiene en mente y a que todavía no vivido bajo el mismo techo con su pareja, la hija del torero y la diseñadora descarta por ahora casare con Marcos Terrones en un futuro próximo.