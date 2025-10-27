Rocío Molina 27 OCT 2025 - 15:08h.

La hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz 'El Cordobés' deslumbra con su look en la 'Gran Canaria Swim Week 2025'

Alba Díaz Martín habla de sus planes de boda con Marcos Terrones

Alba Díaz ha acertado con su último look. La hija de Manuel Díaz 'El Cordobés' ha acudido junto a su madre Vicky Martín Berrocal y ambas han deslumbrado en la 'Gran Canaria Swim Week 2025'. La influencer de 25 años ha lucido una tendencia de lo más explosiva con un look en el que ha combinado un top bikini con un vestido rosa entre atrevido y sofisticado.

No es la primera vez que la joven y su madre causan sensación al acudir a una alfombra roja. Alba Díaz ha seguido con una tendencia muy de verano luciendo un vestido de color rosa empolvado de la marca Dimoni Studio que ha combinado con el top de un bikini. Una mezcla explosiva con la que ha realzado su look.

En este evento, que es todo un escaparate a nivel internacional de la moda de baño, la influencer y su madre no han faltado a esta cita. Y, como ya viene siendo una tradición, su presencia ha acaparado los flashes de los periodistas. Alba Díaz ha escogido un vestido largo rosa que ha combinado con un bikini de aro con transparencias, mezcla de sensualidad y de ser un modelo con el que arriesgar.

Esta prenda versátil y que se ve principalmente en verano ha llegado para quedarse y dominar las calles y también las alfombras rojas. El modelo escogido por Alba Díaz es la parte superior del bikini Nora Tierra de la marca Maldito Sweet, cuyo precio es de 143 euros y que ha sido uno de los nombres que ha tenido más protagonismo en estos desfiles de Gran Canaria.

El resto de los aplausos se los ha llevado la influencer por el combo que ha hecho con su vestido en rosa fluido, mangas acampadas con abertura y falda ajustadísima. La hija de Manuel Díaz 'El Cordobés' y Vicky Martín Berrocal ha pensado en todos los detalles y no solo ha utilizado una combinación rompedora, sino que también ha jugador con el top del bikini con una chaquetilla que ha atado del mismo tono.

"Estabas espectacular", "lo tuyo no es normal, impresionante", "brutal", "guapísima", han sido las reacciones y comentarios que ha recibido entre los que han estado el de su propia madre diciendo que es "brutal" esta combinación o la misma admiración que ha despertado entre su tía Rocío Berrocal o su propio novio.

Con el pelo recogido en un moño y sandalias con una flor del mismo color acabando, Alba Díaz ha hecho suyo un look en el que ha mezclado el riesgo con la elegancia y un aire romántico basado en detalles muy sutiles.