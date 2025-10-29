El padre del rey Felipe y abuelo de Leonor ha concedido una entrevista ante el lanzamiento de sus memorias, 'Reconciliación'

El rey emérito expresa su "deseo" de regresar a España y de renovar una relación "armoniosa" con su hijo, Felipe VI

El rey emérito Juan Carlos ha concedido una entrevista con motivo del inminente lanzamiento de sus memorias, tituladas 'Reconciliación', y que se publican en Francia el próximo 5 de noviembre y en España el día 12.

El padre del rey Felipe se ha sincerado con el semanario francés 'Le Point' sobre su autobiografía y, por ende, sobre su vida.

En la conversación, el exmonarca repasa los momentos clave de su historia, desde sus 39 años de reinado al frente de España y su papel en la transición democrática hasta los aspectos personales que hasta ahora habían permanecido en parte en la sombra.

Juan Carlos I explica que dudó en escribir el libro, pero que llegó a la conclusión de que "los hijos y nietos de mis amigos no tenían la menor idea de Franco ni de la transición democrática" y que, por ello, era necesario "ofrecer el testimonio directo de lo que viví".

La princesa Leonor y el emérito Juan Carlos

Pero una de sus frases más llamativas es sobre su nieta Leonor, la futura reina de España. Al preguntarle qué consejo le daría, el exsoberano deja este mensaje: "Que tenga seguridad en sí misma, que cumpla con su deber con simpatía y amabilidad, que sea la garante del respeto a la Constitución Española".

Con estas palabras, espera transmitir confianza para que la princesa afronte su destino institucional con firmeza y apueste por unos valores en concreto, además del deber de custodiar la Constitución como piedra angular de la monarquía parlamentaria.

En la propia entrevista subraya que, aunque él le fue orientando siempre a su hijo Felipe, siente que ahora le toca transmitir también a la nieta el legado institucional y familiar.

Aunque Juan Carlos lleva viviendo fuera de España desde 2020, afirma haber mantenido contacto con sus nietos, tanto por llamada como en visitas cuando ha sido posible.

Según la revista, hace dos años asistió a una recepción privada con la reina emérita y con Leonor con motivo del 18º cumpleaños de la heredera, aunque no estuvo en el acto oficial de la jura de la Constitución ni trascendieron imágenes de su encuentro. Sí se ha dejado ver junto a los hijos de las infantas Cristina y Elena.

Los detalles de sus memorias

El volumen está escrito en primera persona, con la colaboración de la periodista y escritora francesa Laurence Debray, y aborda desde sus primeros años hasta los momentos de su reinado, entre ellos su llegada al poder, su relación con el régimen de Franco, la legalización del comunismo y el intento de golpe de Estado del 23-F.

En sus páginas, Juan Carlos I reivindica la democracia como su "herencia" para España: "La democracia española no cayó del cielo… la quise desde el principio, y mi libro cuenta esta historia". "Tengo la sensación de que me están robando la historia de mi vida", justifica el emérito.

Algunos extractos de su obra ya han visto la luz, en los que Juan Carlos I se confiesa sobre cómo han sido estos últimos cinco años en Abu Dabi, tal y como recoge el citado medio francés.

"Ante la presión de los medios de comunicación y del gobierno, tras revelarse la existencia de una cuenta bancaria que tenía en Suiza y acusaciones completamente infundadas de comisiones, decidí marcharme para no obstaculizar el buen funcionamiento de la Corona ni a mi hijo en el ejercicio de sus funciones como soberano. Pensé que me iría como máximo unas semanas, para estar fuera del foco mediático y permitir que la justicia española y suiza llevaran a cabo sus investigaciones con total tranquilidad. Nunca imaginé que cinco años después, dos de los cuales sin haber vuelto a ver mi país, seguiría en Abu Dabi".