Adriana Dorronsoro ha dado más detalles de la venta de la casa de Shaquira y Piqué a Lamine Yamal en 'Vamos a ver'

Después de una larga negociación, la que fue la casa familiar de Shakira y Gerard Piqué junto a sus hijos cuando eran pareja ya ha sido adquirida por el también futbolista del FC Barcelona Lamine Yamal.

La propiedad, que se encuentra ubicada en Ciutat Diagonal, una privilegiada zona residencial de Esplugues de Llobregat (Barcelona), permanecía vacía desde que la cantante colombiana abandonó la ciudad para instalarse en Miami junto a sus hijos.

La periodista Adriana Dorronsoro ha dado más detalles al respecto en 'Vamos a ver': "Esa firma se produjo ayer por la tarde en una notaría de Barcelona, a la que no acudieron Shakira no Piqué porque no hacía falta y estuvieron allí sus abogados. Ha sido una negociación muy dura de tres meses", explicado.

Según Adriana Dorronsoro, Lamine Yamal estaría "muy contento con esta adquisición"

Según Dorronsoro, el futbolista Lamine Yamal estaría "muy contento con esta adquisición". Por otra parte, la periodista asegura que la cantante colombiana está muy feliz, sigue soltera y la relación actual con Piqué es muy buena por el bien de los niños.