Exclusiva | Presunta ladrona de la casa de Iker Casillas: "Estoy regular y nerviosa"

Iker Casillas, víctima de un robo de película: dos personas de su máxima confianza le quitan más de 50.000 euros en relojes

'El Programa de Ana Rosa' se hacía eco del robo en la casa de Iker Casillas. Era su propia asistenta del hogar la que, presuntamente y junto a su pareja sentimental, le habría sustraído al exportero del Real Madrid varios relojes de lujo.

Un equipo de 'El Programa de Ana Rosa' se ha desplazado hasta el domicilio de una de las presuntas ladronas, que ha roto su silencio en exclusiva.

Aunque esta presunta ladrona ha preferido no hablar demasiado, lo que sí ha querido hacernos saber es que no se encuentra bien: "Estoy regular. Nerviosa".

"Mi abogada me ha dicho que no hable con nadie. Lo siento, no puedo decirle nada", ha respondido cuando nuestra reportera se ha puesto en contacto con ella.

El robo casi perfecto de la empleada del hogar de Iker Casillas y su pareja sentimental

La propia empleada del hogar de Iker Casillas y de Sara Carbonero y su marido, que trabaja como auxiliar del equipo de seguridad de la lujosa finca en la que viven el portero y su exmujer, son los sospechosos de este robo de película.

Ambos habrían actuado en complicidad, aprovechando que Iker guardaba sus relojes en diferentes áreas del hogar y sin demasiado orden. La pareja ideó un plan meticuloso: reemplazaban los relojes originales, como un Rolex de oro valorado en 50.000 euros o más, por imitaciones baratas, con la intención de pasar desapercibidos durante meses.

A Iker Casillas, coleccionista de relojes de lujo, le tomó tiempo darse cuenta de que faltaban varias piezas de su colección, que guardaba en distintas zonas de su hogar. Al revisar su colección, notó que algunas piezas no eran auténticas y decidió alertar a la Policía.

La policía tendió una trampa a la empleada, que cayó en ella. Posteriormente, descubrieron que estaba casada con el vigilante de seguridad de la urbanización y que ambos estaban confabulados, por lo que fueron detenidos de inmediato.