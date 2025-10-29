Ana Carrillo 29 OCT 2025 - 14:23h.

Desvelamos la identidad de la aspirante a Miss Sevilla a la que la ex de Luitingo se refiere en su 'puente de las emociones'

Las lágrimas de Jessica Bueno en 'Supervivientes All Stars' al sincerarse como nunca sobre Kiko Rivera y Jota Peleteiro: "No se lo deseo a nadie"

Jessica Bueno es, junto a Miri Pérez-Cabrero, Tony Spina y Rubén Torres, finalista de 'Supervivientes All Stars'. Antes de la gran final, la ex de Luitingo ha hecho su 'puente de las emociones', en el que se ha sincerado acerca de sus relaciones con Kiko Rivera y Jota Peleteiro, así como sobre su etapa como Miss Sevilla, en la que ha recordado que tuvo problemas con otra modelo.

La de los Molares, que tiene 34 años, ha comentado que siempre quiso ser modelo y presentarse al popular certamen de belleza, por lo que para ella fue "un sueño" haber conseguido su objetivo con 18 años en 2009. Pero su sueño se vio truncado porque la otra dama de honor que había llegado con ella a la final de Miss Sevilla comenzó a arremeter contra ella en televisión porque quería quitarle el título y así poder reemplazarla en el siguiente certamen, el de Miss España.

La amiga de Gloria Camila ha acusado a esa otra dama de honor, que recuerda que tenía "el título de Periodismo", de ir a muchos platós a desacreditarla para intentar quitarle el título: su estrategia era decir que Jessica Bueno ya era una persona famosa porque había salido en una revista junto a Feliciano López teniendo una cita. "Vio ahí un filón, ella y su madre", ha asegurado la ex de Jota Peleteiro.

"Ella decía que tenía que ser ella la que fuera a Miss España y ahí me asusté más aún porque mi sueño era ir a Miss España, era lo que yo más quería, no quería ni ser famosa ni nada, pero al ella estar todo el verano hablando de mí la prensa me empezó a perseguir y yo me pasé todo el verano literalmente escondida porque no quería que los paparazzi me hicieran fotos", ha recordado con angustia y lágrimas la modelo, que sí que pudo cumplir su sueño porque la organización del certamen consideró que no era una figura pública.

Jessica Bueno no ha revelado el nombre de esa modelo que estuvo en tantos platós de Telecinco, pero se trata de Virginia Labrador y de su madre, Ana Jiménez, que efectivamente acudieron a varios programas aquel verano para pedir que le quitasen el título de Miss Sevilla a la de los Molares, como se puede ver en este vídeo:

Después de que ella participase en 'Supervivientes' y rompiera con Kiko Rivera, Virginia Labrador siguió hablando de la sevillana en televisión como en 'El programa de Ana Rosa', donde la acusó de ser "una cazafamosos":

Pese a todo, Jessica Bueno pudo participar en Miss España en 2010 y, aunque no ganó, conserva muy buen recuerdo de su experiencia en el certamen.