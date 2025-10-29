Silvia Herreros 29 OCT 2025 - 10:58h.

La protectora de animales emite un comunicado tras las "amenazas por falsedad" que han recibido por parte del exmarido de la finalista de 'Supervivientes All Stars'

El empresario habría dado en adopción a los perros que compartía con Jessica Bueno

Jota Peleteiro, exmarido de Jessica Bueno, se ha visto envuelto en una controvertida polémica. Tras desmentir las informaciones que apuntan a que el empresario podría haber dado en adopción a los perros que compartía con la exconcursante de 'Supervivientes All Stars', y amenazar a los que han difundido la adopción de Lucas y Brandon con medidas legales "por mentir sobre mi vida personal", la protectora de animales emite un comunicado.

Mientras el padre de Jota y Alejandro Peleteiro Bueno desmentía las informaciones que Alexia Rivas adelantaba en 'El Tiempo Justo', asegurando que sus animales se encuentran "en casa de una amiga", desde Katu Bihot Plentzia aseguran que pueden "demostrar cada paso dado" y justifican la publicación del anuncio que hacían hace dos días con el objetivo de encontrar "un hogar y seguro responsable" para "la adopción" de dos perros de la raza "golden retriever machos de 7 años".

"Están castrados, gozan de buena salud y son muy buenos y nobles. Buscan una familia que los adopte. Lo ideal es que siguieran juntos, ya que nunca se han separado. No vamos a entrar a valorar las razones que tienen sus dueños para darlos en adopción así que... gracias por ayudarnos a difundir", se leía en el anuncio que esta misma mañana ha sido eliminado.

Hace apenas unos minutos, la asociación de Bizkaia ha querido pronunciarse a través de un comunicado tras recibir "una denuncia y amenazas por falsedad por parte de alguien a quien no conocemos".

"Nuestra labor siempre ha sido y será ayudar de forma altruista a las colonias felinas de nuestro municipio, así como colaborar en la difusión de casos de adopciones, animales perdidos o en situación de vulnerabilidad con el único objetivo de que encuentren un hogar seguro y responsable", explican desde las redes de Katu Bihot Plentzia, donde reconocen estar "muy afectadas" por lo ocurrido.

"Hace unos días, recibimos un mensaje solicitando ayuda para difundir la adopción de dos perros, Lucas y Brandon. Desconocíamos completamente quién era su propietario o las circunstancias personales del caso", aseguran.

Desde la protectora explican que recibieron la "información y las fotografías" y que publicaron el anuncio "dejando claro que se trataba de un caso externo a nuestra asociación, únicamente con la intención de ayudar a estos animales a encontrar una familia". Asimismo, aseguran que compartieron "el caso" con otras asociaciones" con el objetivo de "ampliar las posibilidades e adopción". Así mismo, tras la publicación que Jota Peleteiro hacía alrededor de las 18:30 de la tarde de este lunes pidiendo públicamente a la protectora que desmintiera lo ocurrido, la asociación se muestra tajante: "Queremos dejar claro que podemos demostrar cada paso dado, así como la buena fe con la que actuamos en cada momento".

Mientras explican que desde la fundación trabajan únicamente por el "bienestar animal" y que no obtienen nunca "beneficio alguno, ni económico ni personal, de este tipo de publicaciones", lamentan "profundamente" que su "gesto solidario" pueda "malinterpretarse o dar lugar a conflictos". "Confiamos en que la verdad y la transparencia de nuestro trabajo hablen por sí mismas", aseguran de manera tajante mientras recuerdan que "los animales no son objetos ni molestias: son seres que merecen respeto, cariño y compromiso. Cada persona debe ser consciente de sus actos y responsabilidades hacia ellos".