Ajla Peleteiro, de soltera Etemovic, se pronuncia sobre las informaciones que apuntan al fin de su matrimonio con el exmarido de Jessica Bueno

La protectora que da en adopción a los perros de Jota Peleteiro emite un comunicado: "Podemos demostrar cada paso"

Ajla Peleteiro, mujer de Jota Peleteiro, rompe su silencio y se pronuncia sobre las informaciones que apuntan al fin de su matrimonio con el exmarido de Jessica Bueno. La modelo serbia, con la que Outdoor ha podido charlar en exclusiva, ha hablado alto y claro sobre la supuesta "separación conyugal", motivo por el cual la pareja habría decidido dar en adopción a sus perros, Lucas y Brandon.

Era Alexia Rivas en 'El tiempo justo' la que, tras contactar con la protectora de animales que ha hecho saltar todas las alarmas, aseguraba que la responsable del refugio afirmaba que los motivos por los que el exfutbolista del Real Madrid Castilla y la modelo querrían 'deshacerse' de sus mascotas estaría relacionado con su separación.

"Contacto con la protectora y les digo, contadme lo que ha pasado, y me dicen que 'la que dice ser mujer de Jota Peleteiro por teléfono me dice que hay una separación matrimonial, una separación conyugal, que no pueden cuidar a los perros y que los dan en adopción", contaba la periodista en el programa de Joaquín Prat.

Jota y Ajla Peleteiro se conocen desde hace dos años, están casados desde hace uno y tienen un hijo en común. Por diferentes motivos, pasan mucho tiempo 'separados'. Jota viaja con frecuencia al extranjero, pues continúa intentando hacer crecer la empresa de agrotecnología con la que está revolucionando el mundo de la agricultura a nivel internacional. Ajla - de soltera Etemovic -, pasa mucho tiempo en Bilbao, pero también en su Serbia natal o en los Países Bajos, lugar en el que nació y vive su primer hijo.

Quizá por ello y por la actividad de ambos en redes sociales haciendo vidas 'por separado', algunos piensen que su matrimonio ha terminado. Algo que no solo ha negado el propio Jota Peleteiro a través de sus redes sociales, en donde se ha dirigido a la protectora de animales que está dando en adopción a Brandon y Lucas y ha amenazado con emprender acciones legales "por mentir" sobre su "vida personal". También lo ha hecho su mujer.

Ajla niega de manera rotunda haber realizado esas declaraciones al refugio. De hecho, no puede evitar reírse mientras asegura que es "The biggest bullshit" - "la mayor mierda" jamás contada. Es entonces cuando, interesados por los posibles problemas y el fin de su matrimonio, decidimos preguntar directamente a la madre de Zayn y de Mansour Malik por este tema. "Es completamente mentira", nos asegura mientras reconoce lo "agotador" que es tener que enfrentarse cada cierto tiempo a este tipo de polémicas.