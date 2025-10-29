Lorena Romera 29 OCT 2025 - 23:24h.

La concursante de 'Supervivientes' está viajando a Walt Disney World (Orlando) con Irene Matamoros y sus dos hijos

La ganadora de 'GH VIP' habla del papel de Alejandra Rubio en la relación de Carlo Costanzia y Mar Flores

Compartir







Laura Matamoros está haciendo un viaje de ensueño con Irene Matamoros, su hermana pequeña, y sus dos hijos. La ganadora de 'GH VIP' y concursante de 'Supervivientes' en dos ediciones diferentes, 2017 y 2024, ha compartido una foto de la pequeña de sus hermanas por parte de madre y padre (Anita Matamoros es la más pequeña del clan, pero solo hija de Matamoros). Una imagen en la que la vemos en el avión, rumbo a Orlando, Florida, donde tienen previsto una aventura mágica.

La influencer ha hecho partícipes a su casi millón de seguidores de la mágica experiencia que está viviendo junto a su hermana pequeña y sus dos hijos, con los que está cruzando el charco en un vuelo de 10 horas. Porque, aunque todavía no han llegado a destino, la creadora de contenido está tan emocionada que está disfrutando del viaje como si formase parte de la aventura. Y es que así está siendo.

PUEDE INTERESARTE Laura Matamoros abre las puertas de su casa reformada y enseña sus rincones favoritos

Además, hacerlo acompañada de Irene Matamoros le hace una ilusión especial... Porque así podrá compartir con ella la emoción que sentirá al ver a sus pequeños entrar en Walt Disney World, en Orlando, Florida. Todo un sueño realidad para ellos. "Nuestra felicidad es extrema, vuelo a la magia", ha comentado la madrileña, que ha desvelado cómo llaman sus hijos a su hermana: "A este viaje ha venido la tía nene, como la llaman ellos".

PUEDE INTERESARTE Carla Barber cuenta por primera vez por qué se ha roto su amistad con Laura Matamoros

"Nuestra felicidad es extrema, vuelo a la magia"

Y después de compartir esta foto de la tía de sus peques, Laura Matamoros ha explicado que es su "hermana pequeña, de madre y padre". Y es que Irene Matamoros es la gran desconocida para el gran público. A principios de este año, la joven acaparaba titulares porque saltaba a los medios la noticia de que se casaba con su novio. Algo muy puntual, ya que poco se conoce de su vida privada, pues mantiene un perfil bajo.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

De ahí que la exconcursante de 'Supervivientes' apenas comparte imágenes con ella y, cada vez que lo haga, sea todo un acontecimiento para sus incondicionales más fieles, los que la siguen desde el principio y saben que cuando ganó 'GH VIP' manifestó que quería invertir parte del dinero del premio en los estudios de su hermana.