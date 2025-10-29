Laura Matamoros habla del papel de Alejandra Rubio en la relación de Carlo Costanzia y Mar Flores

Ana Carrillo 29 OCT 2025 - 10:17h.

Laura Matamoros se ha sincerado sobre el papel que cree que tiene Alejandra Rubio en la dinámica familiar

Mar Flores ha concedido una entrevista en 'El Mundo' en la que confiesa que se siente "ingenua" por haber confiado en que sus memorias harían que su hijo mayor, Carlo Costanzia, empatizara con todo lo que vivió al lado de su padre, pues "no ha servido para nada". Esas declaraciones han hecho que le pregunten a Laura Matamoros en un evento si entiende a su tía y qué opina del papel que tiene Alejandra Rubio en la relación entre madre e hijo.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha comentado que no sabe qué decir acerca de las últimas declaraciones, pero ha querido subrayar que "todos" en la familia ya sabían todo lo que ha contado en el libro, en el que habla de sus problemas con Carlo Costanzia padre: "Todos hemos vivido su pasado y su vida, entonces no podemos mirar atrás y decir que no lo hemos vivido".

Sobre el papel de la hija de Terelu Campos en la dinámica familiar, ha declarado: "Creo que está en medio porque al final es la pareja de Carlo, pero creo que hay otro tipo de circunstancias ajenas a Alejandra que interfieren más en esa relación, más no puedo decir porque tampoco conozco mucho".

Por otra parte, ha contado que todavía no conoce a Carlo Junior, el hijo de su primo y la colaboradora de 'Vamos a ver' y lo ha achacado a que todos ellos tienen unas agendas muy complicadas que les impiden quedar con facilidad. "A mí me gustaría, seguramente pase... El día que podamos se hará felizmente y los niños se conocerán", ha añadido, para dejar claro que quiere conocer al hijo de su primo y que no tiene problema en que Carlo y Alejandra conozcan a los hijos que ella tiene en común con Benji Aparicio.

Las declaraciones de Alejandra Rubio

Tras la entrevista de su suegra, en 'Vamos a ver' le han preguntado a Alejandra Rubio qué piensa de sus declaraciones. La sobrina de Carmen Borrego ha reiterado que no se va a pronunciar sobre la relación entre madre e hijo, pero ha querido dejar claro que su silencio no significa nada más que no quiere hablar de ese tema: "He escuchado a varias personas decir como que yo he callado o que yo asumo ciertos comentarios que se hacen sobre ella o sobre mi suegro o este tipo de cosas, y la famosa frase esta de quien calla otorga, yo callo y no otorgo absolutamente nada. Lo único que hago es proteger la familia que yo he creado, que es mi pareja y mi hijo".