Lorena Romera 30 OCT 2025 - 12:38h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha compartido el vídeo de la última hazaña de su hija en común con David Rodríguez

Anabel Pantoja no ha podido evitar un ataque de risa al descubrir lo último que ha aprendido su hija en común con David Rodríguez. La pequeña Alma, que el próximo mes de noviembre cumplirá su primer año de vida, se está convirtiendo en una niña de lo más curiosa y divertida, con un humor muy parecido al de su madre. La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ ha compartido ahora a través de su perfil de Instagram el último y tierno momento que ha vivido junto a ella, cuando le ha sorprendido con su nueva ‘destreza’.

Si hay algo que disfruta la sobrina de Isabel Pantoja es pasar tiempo en casa, junto a su niña. Aunque ‘Bailando con las Estrellas’ le ha devuelto la ilusión y es un proyecto que le llena en todos los sentidos, el momento de volver a casa y pasar ese tiempo de calidad junto a su pequeña es lo que realmente la convierte en la persona más feliz del mundo. La verdadera recompensa.

Así se lo hace saber a sus seguidores, a los que ha hecho ahora partícipes de un momento desternillante. La protagonista ha sido, como no, Alma, su hija en común con David Rodríguez, que el próximo 23 de noviembre cumplirá su primer año (y que hace unos días conocía a Alejandro Nieto y a Tania Medida, quedándose completamente prendida. “No quería despegarse de mí”, contaba emocionado el ganador de ‘Supervivientes’ a través de sus stories).

Con un ataque de risa, casi sin poder articular palabra, Anabel Pantoja le ha enseñado a sus seguidores la última hazaña de su hija, que ha aprendido a “hacer el indio”, así le ha llamado ella. Un vídeo en el que, además de las carcajadas de la prima de Isa Pantoja, escuchamos a la pequeña hacer pedorretas y todos los sonidos guturales posibles con tal de hacer reír a su madre.

Algo que consigue con éxito. “Hoy aprendió a hacer el indio”, cuenta orgullosa la influencer frente a sus más de dos millones de seguidores, que se derriten cada vez que comparte algo de contenido de Alma (aunque sea tapándole la cara, para proteger su derecho a la intimidad, como siempre hace).

“Espero que tengáis un despertar tan bonito como el mío”, comenta en uno de sus últimos stories, invitando a sus incondicionales a que suban el sonido de la publicación para que escuchan el sonido ambiente que hay en su casa: mientras ella se echa las cremas, preparándose para, lo que parece, un día de ensayos para ‘Bailando con las Estrellas’, su madre hace carantoñas a su hija, que se ríe encantada con los cariñitos de su abuela. Un momento de lo más tierno que consigue que Anabel Pantoja de comienzo a su día de la mejor forma posible.