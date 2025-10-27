Silvia Herreros 27 OCT 2025 - 16:58h.

Los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' conocen a la hija de Anabel Pantoja

Anabel Pantoja presume del tierno momento que Alejandro Nieto y Tania Medina, a los que conociera durante su participación en 'Supervivientes', han tenido con su hija Alma. Un instante que la sobrina de Isabel Pantoja ha querido inmortalizar a través de una preciosa fotografía que emociona a la sevillana.

Los caminos de Alejandro Nieto, Tania Medina y Anabel Pantoja se cruzaron por primera vez en 'Supervivientes 2022'. En los Cayos Cochinos, los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' y la sobrina de Isabel Pantoja forjaron una bonita amistad que aunque a día de hoy sigue viva, fue enfriándose con el paso del tiempo.

Hasta que la vida, o mejor dicho, la participación de Tania y Anabel en 'Bailando con las estrellas', ha querido reavivar esa bonita amistad que nació entre ellas y Alejandro Nieto en los Cayos Cochinos. Aunque en este tiempo no han perdido el contacto y han continuado apoyándose en la distancia, su participación en el programa de baile de Telecinco ha conseguido que su relación se estreche.

Así pues, aprovechando que ahora están todos en Madrid, los exconcursantes de 'Supervivientes' han organizado un encuentro. Una quedada que refleja la amistad y cariño que a día de hoy continúa habiendo entre ellos y en la que también ha estado presente la hija que Anabel tuviera el año pasado junto al fisioterapeuta David Rodríguez.

Se desconoce si esta es la primera vez que Alejandro Nieto y Tania Medina tienen la oportunidad de pasar un ratito con Alma, que el mes que viene cumplirá su primer año de vida. Pese a no haber constancia de encuentros anteriores, la imagen que Anabel ha compartido refleja la ilusión que los exparticipante de 'La isla de las tentaciones' han sentido al tener a la hija de su amiga entre sus brazos.

En la fotografía se puede ver a un muy emocionado Alejandro Nieto sosteniendo a la hija de su amiga. Embelesado, juega y hace carantoñas a la bebé mientras su novia, muy sonriente, sujeta con cariño y delicadeza una de las piernecitas de la pequeña y observa la escena con complicidad.

"Hoy vinieron a vernos", escribe emocionada la prima de Kiko Rivera e Isa Pi junto a la fotografía. Alma se ha convertido en la protagonista indiscutible de esta quedada, que podría haber tenido lugar en el piso de Madrid en el que Anabel se ha instalado durante su permanencia en el concurso.