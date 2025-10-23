Lorena Romera 23 OCT 2025 - 19:51h.

La influencer ha sorprendido con su reacción al nacimiento del hijo de Omar Montes, ex de Isa Pantoja

El ganador de 'Supervivientes' y su novia dan la bienvenida a su primer hijo en común

Compartir







Anabel Pantoja le ha mandado un peculiar mensaje a Omar Montes tras su reciente paternidad. La influencer, exconcursante de 'Supervivientes', se ha puesto en contacto con el que un día fuera pareja de su prima, Isa Pantoja. El cantante ha dado la bienvenida a Ismael, su segundo hijo, pero el primero en común con Lola Romero, su novia.

El que fuera ganador de 'Supervivientes' en 2019 ha compartido un carrusel de fotos con las que ha presentado en sociedad a su bebé. "Hola, me llamo Ismael y soy un niño muy pequeño", ha escrito el intérprete de canciones como Amor y Sal o El Pantalón. Una publicación que acumula cientos de reacciones y mensajes de cariño, pues era un nacimiento muy esperado por sus seguidores.

También, muchos rostros conocidos se han volcado con el artista -Violeta y Fabio, que tienen una relación estrechísima con él (es padrino de Gala, su hija mayor), Paula Echevarría, Jesús Vázquez, Suso Álvarez, Makoke, Kiko Rivera y una larguísima lista de nombres de la farándula. Pero el que ha destacado entre todos ellos es el de Anabel Pantoja, que le ha mandado un peculiar mensaje a Omar Montes.

Canal de Whatsapp de Telecinco

La reacción de Anabel Pantoja al nacimiento del hijo de Omar Montes

Y es que, no solo sorprende el contenido del comentario, pues la participante de 'Bailando con las Estrellas' ha reconocido que le encuentra cierto parecido al pequeño con su hija Alma, sino que también ha dejado a muchos en shock porque recuerdan la relación que el ganador de 'Supervivientes' tuvo con su prima, Isa Pantoja (empezaron a salir a mediados de 2018 y rompieron definitivamente a principios de 2019).

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"Muero con el hoyo, como mi niña. Bendiciones", le dice Anabel Pantoja al que un día fuera el novio de su prima, refiriéndose al hoyuelo en la barbilla con el que ha nacido el bebé de Omar Montes y Lola Romero, que no han dejado de recibir mensajes de enhorabuena en las últimas horas.