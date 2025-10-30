Alberto Rosa 30 OCT 2025 - 17:08h.

El sobrino de Felipe VI se estrena como internacional jugando con la selección española de balonmano

Pablo Urdangarín está cumpliendo todo un sueño. A sus 24 años, el sobrino del rey Felipe VI debutará como internacional con la selección española de balonmano este jueves 30 de octubre. Será un partido amistoso contra Suecia en el que después de tanto, el apellido regresa al equipo, como hace años lo hizo su padre, Iñaki Urdangarín.

Llevar ese apellido le ha obligado a convivir con el foco mediático, pero sin dejarse deslumbrar por ellos. Un apellido que lleva más como una “ventaja” más que un inconveniente, tal y como ha contado el deportista e una entrevista con ‘El Diario Vasco’. “Mi padre ha sido un gran jugador para la selección, ha jugado muchísimos partidos y ha ganado un montón de títulos. Es verdad que la gente estará atenta al apellido, pero yo pienso más en mí”, ha dicho.

"Mi padre ha sido un gran jugador para la selección"

Urdangarín juega además en la misma posición que su padre, aunque asegura que empezó de extremo. “Ahora he cambiado de posición y da la coincidencia que es la misma que mi padre, pero somos jugadores distintos”, recalca el hijo de la infanta Cristina.

Fue su padre quien le dijo que se centrara en “disfrutar y en sonreír”, además de “darse cuenta de la situación en la que está”. En cuanto a las virtudes de Pablo en el balonmano, se considera “listo en el juego” y “bastante hábil”, algo en lo que cree que es “diferente a su padre”.

El hijo de Iñaki Urdangarín estuvo jugando al tenis antes de comenzar su carrera deportiva en el balonmano. “Cuando nos fuimos a EEUU lo dejé porque no había balonmano y estuve jugando al fútbol y luego cuando nos mudamos a Suiza también estuve jugando al tenis. Intenté hacer las dos cosas y simultanear el balonmano y el tenis, pero al final tuve que escoger una porque no me daba la vida a hacer las dos cosas”, explica el deportista al citado diario.

"A mi padre le considero mi referente máximo"

Sobre sus modelos a seguir en el deporte, Pablo tiene claro. “A mi padre le considero mi referente máximo porque aparte de lo buen jugador que ha sido, es mi padre y al final cada hijo idolatra a su padre a su manera. Sé que siempre voy a contar con él para lo que sea”, apunta el sobrino de Felipe VI.

Sobre la técnica y el juego, son muchos los que han atrevido a comparar a padre e hijo. “Me hace gracia porque no hay mucho que ver entre los dos, pero sí que es verdad que él tenía un porte en la pista bastante diferente al mío”, señala.

Para Pablo, representar a España en el balonmano “significa todo”. “Desde pequeño llevo pensando en este momento y estoy superagradecido a todos los que me han ayudado. Tengo ganas de ponerme la de juego que no la he visto aún”, añadía.

Urdangarín confiesa que cuando suene el himno de España antes de comenzar el partido no sabe qué pasará por su cabeza. Lo qué si tiene claro es que “por mi cuerpo un escalofrío seguro. Tengo muchas ganas y va a ser un momento bastante especial”, ha señalado.