"Voy a donar mi riñón en seis semanas. De verdad. Estoy muy emocionado", ha asegurado Eisenberg en una entrevista

El actor es conocido por interpretar a Mark Zuckerberg en 'The Social Network', papel por el que fue nominado al Óscar como Mejor Actor

Compartir







El actor Jesse Eisenberg, conocido por interpretar a Mark Zuckerberg en 'The Social Network' por el que fue nominado al Óscar como Mejor Actor, ha anunciado que donará uno de sus riñones a un desconocido.

En una entrevista con el programa 'Today' ante el estreno de su nueva película, 'Now You See Me: Now You Don't', que se estrenará el 14 de noviembre, Eisenberg ha desvelado que el procedimiento está programado para mediados de diciembre de este año. "Voy a donar mi riñón en seis semanas. De verdad", ha aseverado.

El intérprete de 'Ahora me ves' ha señalado que es donante de sangre desde hace años y que "le encanta". Por ello, ahora ha decidido realizar esta "donación altruista". Y ha añadido: "Básicamente, no tiene ningún riesgo y es muy necesario. Creo que la gente se dará cuenta de que es algo obvio, si tienes tiempo y ganas. ¡Estoy muy emocionado por hacerlo!".

PUEDE INTERESARTE El actor Josh Hartnett, hospitalizado tras un accidente de tráfico cuando regresaba de rodar su nueva serie

A diferencia de la donación dirigida a un familiar, por ejemplo, la donación altruista, también llamada no dirigida, es cuando alguien dona un órgano a un receptor que no conoce.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Eisenberg ha explicado: "Supongamos que la persona X necesita un riñón en Kansas City, y su hijo o quien fuera a donarlo, por la razón que sea, no es compatible, pero yo sí lo soy. Esa persona aún puede recibir mi riñón y, con suerte, su hijo también donará el suyo, ¿verdad? Pero el riñón se deposita en un banco de órganos donde se puede encontrar un receptor compatible, aunque esto solo funciona si existe un donante altruista".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Es decir, su riñón contribuiría a una cadena de donaciones en la que alguien sin compatibilidad directa se beneficiaría y, a su vez, otro donante indirecto podría ayudar a otra persona.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Según ha contado al citado medio, la idea le surgió hace más de una década, y decidió ponerse en contacto con una organización -cuyo nombre no ha revelado-. Sin embargo, nunca obtuvo respuesta. Este año quiso retomar esa iniciativa, y una amiga le sugirió que podía acudir a NYU Langone Health en Nueva York para donar.

"Al día siguiente estuve en el hospital, me sometieron a una serie de pruebas y ahora tengo cita para mediados de diciembre", ha indicado.

El actor enfatiza que, gracias a programas como el de la National Kidney Foundation, incluso si un miembro de su familia necesitara un riñón en el futuro, estaría cubierto. "El modo en que funciona ahora es que puedes poner una lista de quienes te gustaría que estuvieran al inicio de la lista… Así que tampoco supone un riesgo para mi familia".

La situación en Estados Unidos

La decisión de Eisenberg llega en un momento en el que en Estados Unidos miles de personas esperan un trasplante de riñón, y la necesidad de donantes es alta.

Según la Administración de Recursos y Servicios de Salud de EEUU, aproximadamente 90.000 personas en la lista de espera de trasplantes de riñón a fecha de septiembre de 2024.

Aseguran que 13 personas mueren cada día esperando un trasplante de órganos, que cada donante puede salvar ocho vidas y mejorar más de 75 y que cada ocho minutos se añade una persona más a la lista de espera para un trasplante.