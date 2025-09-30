Rocío Martín 30 SEP 2025 - 12:35h.

El actor Josh Hartnett ha tenido que ser hospitalizado tras un accidente de tráfico

Hartnett regresaba a casa después de una jornada de rodaje para una nueva serie de Netflix

El actor Josh Hartnett ha tenido que ser hospitalizado en Canadá tras verse involucrado en un accidente de tráfico con un coche de policía en Terranova.

El siniestro ocurrió la pasada semana, cuando el intérprete, de 47 años, regresaba a casa después de una jornada de rodaje para una nueva serie de Netflix. El choque, que se produjo de madrugada en una intersección, provocó importantes daños materiales y obligó a trasladar al actor y al conductor del vehículo en el que viajaba al hospital para recibir atención médica. El agente de policía implicado también tuvo que ser trasladado, aunque todos presentaban únicamente lesiones leves.

Un portavoz del artista confirmó a Page Six que el actor ya ha recibido el alta y ha retomado su trabajo en el set y que todo quedó en un susto.

El actor comenzó en agosto la grabación de la miniserie, ambientada en Terranova, donde interpreta a un pescador que se enfrenta a la amenaza de una criatura marina. El proyecto, aún sin título oficial, cuenta además con la participación de intérpretes como Willow Kean, Ruby Stokes, Rohan Campbell y Kaleb Horn.

Josh Hartnett y su rechazo a ser el Batman de Nolan

Josh Hartnett ha explicado en numerosas ocasiones por qué no aceptó el papel de Bruce Wayne en 'El Caballero oscuro' de Christopher Nolan. Una decisión de la que el actor, que evitó las franquicias exitosas, se arrepintió.

El estadounidense no quería ser encasillado y esto le llevó a rechazar las ofertas que llegaban de franquicias exitosas: "Estaba concentrado en no ser encasillado y tenía miedo de ser considerado un actor de una sola cosa", reconocía Hartnett antes de admitir que "ver a Christian Bale continuar haciendo muchas otras cosas ha sido increíble, es decir, él ha sido capaz de vencer esto. ¿Por qué yo no pude verlo a tiempo?", lamentaba.

En lo que se refiere a esa oferta, el actor cree que dijo que no "a las personas equivocadas" ya que "a la gente no le gusta que le digas que no. Yo aprendí la lección cuando Nolan y yo hablamos sobre Batman. Yo decidí que ese papel no era para mí".

"Después él no me quiso para 'El truco final'. Ellos no solo contrataron a su Batman para ello, sino también a mí novia por aquel entonces (Scarlett Johansson)", señaló, que también admiitó que "entonces fue cuando me di cuenta de que las relaciones se habían forjado en esta primera película de Batman y que yo debería haber formado parte de las relaciones con Nolan".