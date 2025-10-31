Silvia Herreros 31 OCT 2025 - 17:58h.

Suso Álvarez no ha podido evitar emocionarse tras leer las preciosas y más que significativas palabras que Marieta, la mujer con la que en unos meses pasará por el altar, le ha dedicado con motivo de su 30 cumpleaños. Una fecha redonda y muy especial que el exconcursante de 'Gran Hermano' y la ganadora de 'GH Dúo' han querido celebrar realizando una pequeña escapada a Roma.

La ciudad italiana, testigo de varios capítulos de la historia de amor de la pareja, vuelve a recibir a los colaboradores de Telecinco por el cumpleaños del catalán, que ha estrenado la treintena junto a su futura mujer.

Además de degustar numerosos y diferentes platos de la deliciosa gastronomía italiana y de recorrer juntos algunos de los lugares más emblemáticos y turísticos de la capital del país, Marieta y Suso también han aprovechado para conectar, hablar y disfrutar de su tiempo libre en pareja.

Como no podía ser de otro modo, y pese a que a buen seguro también lo habrá hecho en privado, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha aprovechado la ocasión para felicitar a su novio de forma pública. A través de sus historias de Instagram, la ilicitana "con patillas" y "de pura raza" ha publicado una romántica imagen en la que se puede ver a los dos besándose ante uno de los históricos monumentos de la 'ciudad eterna'.

Se trata de la Fontana del Nettuno (Fuente de Neptuno), situada en la Piazza del Popolo. Una imponente escultura en la que se puede ver a dos tritones flanqueando al dios del mar con su tridente y ante la que Marieta ha querido declararse a su futuro marido.

De forma escueta, pero profunda. "15 meses a tu lado, 14 viviendo juntos, 2 perros en común, muchos viajes hechos y en meses, marido y mujer", escribe la influencer. "Feliz 30, compañero", añade.

Sus palabras son un claro reflejo de la rapidez e intensidad con la que Marieta y Suso Álvarez están viviendo su relación y sobre lo mucho que han cambiado sus vidas en poco más de un año.

Estas palabras han llegado al corazón del de Ripollet (Barcelona), que emocionado, no ha dudado en repostearlas a través de sus propias historias, en los que añade un más que sincero: "Gracias, te amo".