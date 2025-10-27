Ana Carrillo 27 OCT 2025 - 09:00h.

La exparticipante de 'Supervivientes' y 'La isla de las tentaciones' ha explicado por qué no descarta tener una relación abierta

Marieta aclara a qué compañeros de la televisión va a invitar a su boda con Suso Álvarez

Compartir







Marieta y Suso Álvarez ya están preparando su boda, a la que van a invitar a algunos compañeros de la televisión, que han visto cómo su relación se fraguó en los platós de Telecinco, ya que se conocieron en los pasillos de la cadena y sus primeros 'tonteos' fueron delante de los focos en 'Así es la vida' y 'Los vecinos de la casa de al lado'. Tras la boda, planean tener hijos y en un futuro, ya contó la exconcursante de 'Supervivientes', que no descartan tener una relación abierta.

PUEDE INTERESARTE Marieta ya tiene vestido para su boda con Suso Álvarez, que se celebrará el verano que viene

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' dio esa información en un vídeo que compartió en Instagram hace ya unos meses. Generó mucho revuelo porque explicó que, al poco de iniciar su relación, le ofreció a su pareja abrirla, aunque luego lo descartaron porque no les apetecía estar con otras personas. No obstante, subrayó que no lo descartaba para un futuro como una fórmula para seguir unidos si alguna vez sentían el deseo de estar con otra persona.

Como sus declaraciones causaron tanto revuelto, le preguntamos a Marieta en los GenZ Awards si sigue viendo como una buena idea la de abrir su relación en un futuro. La influencer ha comentado que es consciente de que sus palabras suscitaron todo tipo de comentarios, pero que considera que no se entendió lo que quería decir: "Lo que quise expresarle a la gente es que si me relación alguna vez lo necesita pues que mi pareja y yo seamos libres de decírnoslo".

La ilicitana está convencida de que es mejor abrir su relación antes que ser infiel o soportar una infidelidad o una deslealtad: "Quiero que si mi pareja lo necesita o se ha fijado en alguien que me lo pueda decir en libertad porque al final el amor es eso, el amor es libre".

Canal de Whatsapp de Telecinco

Ha terminado sus declaraciones apostillando que tener esta mentalidad no quiere decir que vayan a abrir su relación, sino que considera que es una buena idea en caso de que alguno de los dos lo necesite para poder seguir juntos antes que romper su camino en común.