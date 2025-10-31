Lidia González 31 OCT 2025 - 09:00h.

La concursante de ‘Supervivientes All Stars’ desvela el contenido de la conversación que tuvo con Adara Molinero que cambió su relación con ella

El enfrentamiento de Fani Carbajo y Adara Molinero en el plató de 'En todas las salsas'

Fani Carbajo ha vuelto a ‘En todas las salsas’ después de la gran aventura que ha vivido en Honduras y habla sobre el futuro de su amistad con Adara Molinero tras ‘Supervivientes All Stars’. Una de las primeras tramas de esta edición era el encuentro entre la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ y la exconcursante de ‘Gran Hermano’, con quien no guardaba buena relación; sin embargo, durante el reality su vínculo dio un giro radical, sorprendiendo a todos sus seguidores. Ahora, la influencer se sienta en el plató para sincerarse sobre lo que ha pasado entre ellas. ¡No te pierdas todo lo que ha contado en Mediaset Infinity!

La enemistad entre las creadoras de contenido viene de mucho tiempo atrás, hasta el punto en el que protagonizaron un encontronazo en el plató de ‘En todas las salsas’ antes de su viaje a Honduras. Después de muchos cruces de acusaciones e indirectas en distintos videopodcast y redes sociales, nada podía presagiar que su relación acabaría convirtiéndose en una bonita amistad, o una alianza como muchos aseguran. “Creo que casi nos matamos porque somos muy parecidas y tenemos muchísimo carácter”, explica la influencer al hablar de los enfrentamientos que han tenido durante estos años.

La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ ha desvelado todos los detalles del motivo que hizo cambiar su vínculo por completo y cuenta el contenido de la importante conversación que tuvo con su compañera de reality: “Me dijo que se había equivocado conmigo”. La madrileña tampoco ha dudado en contestar tajantemente a todos aquellos que la han tachado de “ser una pelota”: “Ha habido imágenes que no han salido y están grabadas”.

