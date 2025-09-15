Laura Ceballo 15 SEP 2025 - 22:51h.

Las supervivientes han compartido una increíble jornada de pesca y han celebrado juntas sus capturas

Desde que comenzaron su andadura en 'Supervivientes All Stars 2025', Fani Carbajo y Adara Molinero no han conseguido dejar atrás sus problemas del pasado. Su relación no era precisamente buena, y ya han protagonizado varios desencuentros. No obstante, ambas parecen haber aparcado sus diferencias para compartir una jornada de pesca en la que se han convertido en inseparables compañeras.

Ambas se preparaban y se marchaban al agua con el objetivo de conseguir algo de comida para aportar a la playa. Juntas ideaban un plan: "Mientras tú pescas, yo voy a ir ahí enfrente a buscar lapitas para ellos, para comer", decía Fani. Adara asentía. "Vamos a dejar aquí la carnada, si eso. Yo me la suelo guardar en el sujetador. Luego lo enjuagas. Te lo prometo, Adara, que luego se quita", le sugería la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' a la hija de Elena Rodríguez.

Pero Adara aceptaba su consejo y se sumergía convencida en el mar. Pronto conseguía el primer pez de la jornada, y volvía a las rocas para dárselo a Fani: "Que se te puede escapar, ¡cógelo!", le gritaba desde lejos. Pero, lejos de conformarse, continuaban con su plan, y momentos más tarde llegaba el segundo: "¡Bien! ¡Otro! ¡Qué bien!", celebraban.

Fani Carbajo: "¡Mi primer pescado grande!"

Acto seguido, se intercambiaban los papeles. Fani se ponía las gafas y se lanazaba al agua dispuesta a seguir acumulando pescado, mientras Adara miraba desde las rocas. Y, en efecto, ese momento llegaba: "¡Mi primer pescado grande!", gritaba muy orgullosa. "¡Madre mía!", decía Adara al verlo.

Y es que las supervivientes habían logrado entenderse. Y no solo eso, es que su plan había funcionado a la perfección y ambas volvían a la playa con varios peces para compartir con sus compañeros: "Olé, olé, los caracoles", decía Fani. "¡Mujeres al poder!", gritaba Adara entre aplausos.