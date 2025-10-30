Fani Carbajo desvela en qué se ha gastado el dinero que ha ganado en ‘Supervivientes All Stars’

Natalia Sette 30 OCT 2025 - 17:02h.

La exconcursante de 'Supervivientes All Stars' habla claro sobre donde ha invertido el dinero que ganó por participar en el reality

Fani Carbajo aterriza en el plató de ‘En todas las salsas’ tras su paso por ‘Supervivientes All Stars’. Aunque le hubiera gustado quedarse más tiempo, está orgullosa de su concurso y feliz por estar de nuevo junto a su familia. La influencer, dispuesta a no callarse nada, no solo habla de sus planes de boda con Fran Benito, sino que desvela desvela en qué se ha gastado el dinero que ha ganado en el reality de supervivencia.

Desde que volvió de Honduras, Fani ha hablado abiertamente sobre su concurso delante y detrás de cámaras, desvelando incluso una intensa conversación que tuvo con Adara que no se emitió. Ahora es el momento de sacar el tema del dinero a la palestra. Los colaboradores de ‘En todas las salsas’ han querido saber si se ha gastado ya el dinero que recibió por su participación en ‘Supervivientes All Stars’ y si es así, en qué se lo ha gastado. “Yo no era mal pagada”, comienza aclarando.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ no ha tenido nunca reparo en contestar a las preguntas que se le hacen aunque sean sobre dinero. “Ya me lo he gastado”, afirma sobre el dinero del reality. Fani explica por qué se lo ha gastado tan pronto y en qué lo ha invertido. Viendo que no le cuesta nada hablar de temas económicos, la colaboradora Alba Carrizo le pregunta por la cifra exacta que cobró por estar algo menos de un mes en Honduras.

Además de contar en qué se ha gastado ya su dinero, Fani Carbajo desvela si alguna vez habló con sus compañeros sobre la ‘caché’ de cada uno. No todos los concursantes cobran lo mismo. La influencer reconoce no haber hablado directamente con nadie sobre este tema pero se atreve a decir quién cree ella que es de las mejores pagadas. “Yo creo que Gloria Camila era de las más pagadas”, admite sin pelos en la lengua.

