Fani Carbajo regresa a ‘En todas las salsas’ para actualizar todos los detalles sobre su vida después de su estancia en Honduras y sincerarse sobre su concurso. La influencer se ha sincerado como nunca sobre su pareja y habla sobre su boda con Fran Benito tras su paso por ‘Supervivientes All Stars’. La influencer está muy enamorada de su novio y ha contado todos los detalles sobre su decisión de dar un paso más en su relación, dándose el “sí, quiero”. ¡Descubre todos los detalles en el programa completo, en Mediaset Infinity!

Tras vivir una complicada separación de su antigua relación, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ comenzaba su noviazgo con Fran Benito. Aunque la pareja tuvo que enfrentarse a muchas críticas y dudas, se han mostrado unidos y, poco tiempo después, tenían una hija en común que acaba de cumplir un año. Aunque la pareja ha pasado por algunos altibajos propios de la reciente paternidad, la creadora de contenido sigue muy enamorada y explica todos los detalles sobre su paso por el altar.

La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ no puede ocultar la sonrisa al hablar de su situación actual con Fran Benito y aclara el motivo por el que ha tomado esta decisión. Bajo la atenta mirada de los colaboradores de ‘En todas las salsas’, quienes no dejan de avasallara al respecto, la creadora de contenido explica cuál es el papel de Victoria, su hija en común, en todo esto.

Programa completo: La reacción de Amor Romeira al enterarse de los planes de Fani Carbajo

Los colaboradores del videopodcast no han sido los únicos sorprendidos al escuchar las declaraciones de la influencer, sino que Amor Romeira, invitada especial del programa, no ha ocultado cómo se siente al respecto. Sin pelos en la lengua, la que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ reacciona al enterarse de los planes de Fani Carbajo y habla claro: “Me acabo de quedar blanca”.

Fani Carbajo vuelve, una vez más, a ‘En todas las salsas’ para abrirse en canal y contar cómo se encuentra tras su paso por ‘Supervivientes All Stars’. La creadora de contenido tiene muchas cosas que comentar sobre el reality y se sincera sobre cómo va a ser su relación con Adara Molinero en el futuro, con quien ha protagonizado numerosos enfrentamientos. Además, no duda en opinar sobre todos los temas de actualidad, como la ruptura de Gabriella Hahlingag y Manuel González. ¡No te pierdas todos los detalles en Mediaset Infinity!