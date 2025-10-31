Lara Guerra 31 OCT 2025 - 19:26h.

Álvaro Molina, expromotor de 'Andy y Lucas': "Era el jefe de la manada"

Primera entrevista al promotor de Andy y Lucas, el duro testimonio de Gloria Camila y la reaparición de Lydia Lozano: hoy en '¡De viernes!'

Compartir







Álvaro Molina, expromotor de 'Andy y Lucas', se sentará esta noche por primera vez en un plató de televisión para desvelar todos los secretos de la carrerea del famoso dúo musical tras su separación. En este contexto, 'El tiempo justo' analiza el avance de su entrevista de 'De Viernes' y Leticia Requejo revela la conversación mantenida con Lucas.

Sobre cómo comenzó su relación laboral, Molina explica que "en un concierto empezamos a charlar y una cosa se fue a la otra y llegamos a tener amistad. Creo que desde que los conocí nunca les he visto juntos. Lucas era más complicado, era el jefe de la manada.

Además, el expromotor explicará cuando comenzó a escuchar los rumores sobre que Lucas y María José, por aquel entonces su mujer podrían tener algo juntos: ·"Comiendo en mi casa escucho a la expareja de él decir que era un hijo de p**** y yo giré la cabeza y ahí hubo palabras mayores". Asimismo, Álvaro Molina asegura que tiene miedo a Lucas: "Yo le tengo miedo".

Leticia Requejo, sobre la conversación con Lucas: "Él está impactado, nunca ha ejercido como productor ni como promotor"

Tras esto, Leticia asegura desde plató que "este señor tiene una empresa de reparación de electrodomésticos, es decir, no es ni promotor, según nos ha dicho Lucas. No tiene ni idea de música y ni siquiera ha hecho estas labores".

Asimismo, la colaboradora continúa contando la conversación que ha mantenido con el exintegrante de 'Andy y Lucas': "Como digo, he podido hablar con Lucas y sabéis que es muy negado a hablar, pero ha querido hacerlo porque está muy sorprendido. Lo que él me dice es que el único contacto que ha tenido con la expareja de su actual pareja. Este señor hace años decide dejar 2.000 euros al grupo para un concierto; ese dinero se lo deja Álvaro a través de la clínica que tiene en ese momento con la actual pareja de Lucas, es decir, no ha ejercido como productor ni como promotor. Lucas está impactado y quiere emplear acciones legales contra este señor".