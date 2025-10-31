El exconcursante se sienta en el plató de ‘El tiempo justo’ tras la gala final y reconoce que entre él y Miri “hay algo pendiente”

Después de una final cargada de emoción en ‘Supervivientes All Stars 2025’, Alejandro Albalá regresó este jueves al plató de ‘El tiempo justo’ con una sonrisa y, sobre todo, con muchas ganas de hablar de Miri.

En un ambiente distendido, Joaquín Prat no tardó en lanzarle la pregunta que todos esperaban: “Alejandro, tienes una cita pendiente con Miri, ¿no?”

Entre risas y algo sonrojado, Albalá respondió sincero: “Sí, claro. Lo del cajero era una metáfora, lo típico que dices de pequeño, pero… sí, tengo ganas de verla”.

Una respuesta que encendió las alarmas románticas en el plató y que confirma que la conexión entre ambos sigue más viva que nunca.

Una final muy reñida y una relación que promete

Aunque Miri no consiguió ganar, quedó tercera finalista por detrás de Torres, el vencedor de la edición, su paso por el concurso ha sido de los más comentados.

En el debate posterior, los colaboradores coincidieron en que la influencer ha sido una de las grandes protagonistas de esta temporada: “Miri ha sido una jabata, una de las mejores supervivientes, ha competido con fuerza y con corazón”, destacaban en plató.

Otros, sin embargo, apuntaban que su carácter directo y su forma de jugar “de cara” le costaron apoyos en la recta final.

Mientras algunos especulan con un triángulo entre Miri, Albalá y Froilán, el ex de Sofía Suescun lo tiene claro: no cierra la puerta a nada. “Me lo curraré un poquito… hasta donde llegue”, dijo con media sonrisa, dejando entrever que habrá reencuentro en España.