Rosa Benito ha vuelto a hablar, y lo ha hecho con la contundencia que la caracteriza. Después de la entrevista de Amador Mohedano en ‘¡De Viernes!’, donde el hermano de Rocío Jurado repasaba su vida y lanzaba algunos mensajes sobre su exmujer, Rosa ha respondido dejando claro que no piensa callarse: “No voy a correr ningún tupido velo”, afirmaba con serenidad, pero con firmeza.

Estas palabras confirman lo que muchos sospechaban: la relación entre ambos sigue completamente rota y, a día de hoy, no parece haber posibilidad de reconciliación.

Una respuesta cargada de significado

Durante su intervención, la excolaboradora de televisión aseguró que no había visto la entrevista de su exmarido, pero sí algunos fragmentos en redes sociales: “No lo vi el viernes. Es verdad que luego ves cosas… pero estoy en otro punto de mi vida y no vale la pena”.

Benito, que se define “feliz y tranquila”, insistió en que quiere dejar atrás el pasado: “Quiero vivir lo que estoy viviendo ahora, que es muy bonito. Ya era hora. Y no quiero hablar más”.

Amador planea escribir sus memorias

Mientras Rosa opta por el silencio, Amador Mohedano anunciaba que trabaja en sus memorias, las segundas, un libro en el que promete contar “toda la verdad” sobre su vida y su familia. “Va a tardar porque soy lento”, admitía entre risas, aunque también aseguraba que lo hará con “detalle y sin filtros”.

Al contrario, y lejos de polémicas, Rosa confiesa estar centrada en disfrutar del momento y de su familia, y no parece dispuesta a remover el pasado ni siquiera a través de un libro: “Mi vida es mi vida. Bastante ya se sabe”, zanjó con una sonrisa.