Andy Morales ha roto su silencio en 'Fiesta'. Las palabras del cantante contra el que fue su compañero en el exitoso dúo musical están trayendo mucha cola. Para colmo, el artista ha mostrado unas preocupantes imágenes en las que aparecen una lesiones y que podrían tener que ver con esa fuerte discusión que mantuvieron hace unos meses. Antes de ver más titulares sobre el testimonio del cantante, recordamos todo lo que ya ha dicho sobre su excompañero y que emitió 'Fiesta' en el programa del sábado:

"Ha cobrado todo el mundo el concierto de Madrid menos yo. Sospecho que no me va a pagar, de ahí la tensión el otro día"

"Tengo más clubs de fans ahora en solitario que cuando estaba con Lucas. Ni todos los premios del mundo pueden igualar este cariño"

Sobre su enfrentamiento en el camerino durante un concierto, dijo que le escuchó reírse con el staff "empezó la discusión y él intentó calmarlo. Lo único que intentó fue acercarse a él, intentar calmarlo y él se volvió loco perdido. Tan loco perdido se volvió que casi le rompe el abductor"

"A Lucas hay que encerrarlo de verdad. Como siga así, va a terminar muy, muy mal. Está enfermo y no se deja ayudar"

La conversación de Arabella Otero con Andy Morales ha dado mucho de sí, y ahora 'Fiesta' muestra más titulares de su larga charla, en la cual estuvo hablando sobre Lucas. Andy quiere dejar claro que Lucas no le agredió, pero sí habla de un forcejeo y llega a expresar: "Intenté calmarlo y me atacó. Loco perdido, vaya. En el forcejeo casi me rompió el abductor. Nos separaron. Aquí donde me ves, tengo el mismo carácter que él. Si nos enganchamos de verdad, nos matamos".

Lucas ya habló de su relación con Andy en 'Me quedo conmigo'

Lucas aún no se ha pronunciado al respecto (de hecho, en el programa '¡Vaya fama!' han comentado que su mujer ha declarado que Lucas responderá donde tenga que responder, pero lo cierto es que ya habló de la relación que mantenía con Andy en 'Me quedo conmigo', el programa exclusivo de Mediaset Infinity. Llegó a decir de su compañero que le faltaba disciplina y que él tenía que gestionarlo todo, hasta los cobros.