Jesús Vázquez y Jorge González se rompen al hablar de bullying: "Esa herida se queda para siempre en el alma"

El bailarín se ha roto por completo al recordar lo mucho que le costó desarrollar su pasión: "Si bailabas eras un mariquita"

Esta ha sido sin duda una de las semanas más complicadas de Jorge González. El artista, pese a que gala tras gala lo da todo para impresionar al jurado, en esta ocasión se ha visto sobrepasado por las emociones, unas emociones que le han llevado a estar un tanto desconcentrado en el baile de la semana, un foxtrot.

Jorge, tras actuar y escuchar las valoraciones del jurado, pasaba a explicar el motivo por el que no había sido capaz de concentrarse como en números anteriores: "Para mí esta canción ha sido muy importante, se llama 'The story of my life' y eso es lo que yo he intentado contar aquí esta noche, la historia de mi vida".

Y es que Jorge, durante la semana de ensayos, se ha abierto como nunca antes con su maestra de baile para compartir con ella y con la audiencia de 'Bailando con las estrellas' lo que ha sentido desde que es un niño y que aún le molesta como una pesada mochila:

"Mi relación con el baile ha sido siempre complicada porque cuando yo tenía ocho años ya notaba que en las escuelas de baile no había chicos, y si había un chico ya era el mariquita, el 'vamos a ir a por él', y si a eso le sumas el ser gitano...".

Tras esta frase Jorge se rompía por completo y le explicaba a Gemma Domínguez que durante muchos años de colegio lo que siempre quería era desaparecer, mantenerse oculto y esconderse de todo ese acoso que sufría: "Yo a ese niño le diría que no lo va a tener fácil, que le van a hacer creer todo el tiempo que solo sirve para ir a vender al 'mercao".

A Jesús Vázquez se le quiebra la voz al hablar de acoso escolar

Al escuchar las palabras de Jorge González, Jesús Vázquez era incapaz de reprimir las lágrimas. El presentador, que sabe muy bien lo que es sentir el rechazo de los demás, ha explotado como nunca antes en televisión para pedir que de una vez por todas se combata el acoso escolar:

"El maldito bullying que tanto daño hace a tantos niños y que seguimos sin hacer una mierda para combatirlo de una vez, que es una forma de maltrato como lo es el maltrato a las mujeres y que hay que pararlo, que destroza la vida de los niños, ¡coño! (...) Aquí estamos tú y yo, y los desgraciados que intentaron arruinarnos la vida a saber dónde estarán, viviendo sus vidas desgraciadas".