El expromotor de 'Andy y Lucas' cuenta cómo descubrió que su mujer le estaba siendo infiel con Lucas tras 20 años de matrimonio

Lydia Lozano reaparece a lágrima viva en '¡De viernes!' y actualiza el estado de salud de su marido: "Lo han operado del corazón'

Compartir







En '¡De viernes', Álvaro Molina, expromotor de 'Andy y Lucas' rompe su silencio sobre el dúo musical y saca a la luz todos los secretos nunca antes contados de los cantantes, arremetiendo, especialmente, contra Lucas. Y es que, aunque en un principio a ambos les unía una estrecha amistad, poco a poco esa relación fue fragmentándose hasta romperse por completo cuando Álvaro descubrió la gran traición de este, su mujer le fue infiel con él.

Álvaro Molina comenzó a trabajar para 'Andy y Lucas' en el año 2015, desde un primer momento hizo muy buenas migas con Lucas aunque con el paso del tiempo fue dándose cuenta de cómo era su verdadera personalidad. De esta nos ha hablado en el programa, destacando como el cantante solía hacer "desprecios" a sus trabajadores. Además, el invitado hablaba de la relación del dúo musical, que, a pesar de lo que pudiese parecer frente a las cámaras, era muy distante, incluso, nula: "nunca los he visto hablar juntos", señalaba.

Aunque, el episodio sobre el que más se ha extendido el expromotor ha sido sobre la infidelidad de su mujer con Lucas, algo que él no se vio venir en ningún momento: "No me había dado cuenta de antes. Lucas tenía su mujer su niño pequeño, no puedes imaginarte eso... Le contaba cosas íntimas de mi matrimonio", explicaba el invitado para a continuación añadir: " Ella cogió un día y se fue sin ninguna explicación. Me dejo los críos y se fue".

Álvaro relata la agresión que sufrió por parte de Lucas

Del mismo modo, el expromotor hablaba claro de la agresión que sufrió por parte de Lucas durante una cena en su casa cuando aún estaba con su mujer y a la que el cantante acudió con, su ahora expareja, Soraya. Una cena de parejas que explotó por los aires cuando la mujer del cantante por aquel momento insultó a María José, destapando la gran infidelidad.

"Ella me lo niega, pero no valía de nada", explicaba Álvaro sobre la reacción de su exmujer cuando Soraya sacó a la luz la traición. Tras hablar sobre este momento de tensión, el expromotor contaba lo que había ocurrido a continuación: "Estaba de espaldas, tiro la silla, me arrastro por el suelo y me piso la pierna. Ella en vez de defenderme a mi empezó a defender al otro"

A pesar de todo, Álvaro Molina admitía que no ha presentado ningún tipo de denuncia, a pesar de que aún arrastra secuelas de aquel episodio violento que vivió durante esa cena en la que dos matrimonios con hijos se rompieron para siempre.