La periodista Vanessa Enguina destapa las supuestas mentiras de Álvaro Molina en '¡De viernes!'

Álvaro Molina, expromotor de 'Andy y Lucas', cuenta toda la verdad sobre el dúo musical: "Es una persona violenta, yo le tengo miedo"

Álvaro Molina, el que fuera promotor de Andy y Lucas, ha concedido una entrevista a '¡De viernes!' en la que ha detallado qué fue lo que ocurrió entre el cantante y su mujer. El expromotor del dúo musical desveló que su mujer le fue infiel con Lucas y que el cantante, en este sentido, le traicionó: "Lucas tenía su mujer, su niño pequeño, no puedes imaginarte eso... Le contaba cosas íntimas de mi matrimonio. Ella cogió un día y se fue sin ninguna explicación. Me dejó los críos y se fue", fueron parte de sus palabras. Ahora, 'Fiesta' entrevista a Vanessa Enguina, conocida de Lucas y de su mujer.

¿Ha mentido Álvaro Molina durante su entrevista en '¡De viernes!'?

Vanessa Eguina, periodista y paparazzi, dice conocer de primera mano cómo sucedió todo entre Lucas y su expromotor: "No es promotor, tiene una empresa de reformas y electrodomésticos. Lo que hacía era patrocinar los conciertos. Lucas y Álvaro eran vecinos. Lo de la pierna rota, lo de la cena, son historias para no dormir, son mentiras. De hecho, no hay pruebas. No va al médico ni nada". De esta forma, niega que jamás hubiera una pelea en la terraza ni que nadie encerró a nadie. Además, Vanessa asegura que "cuando la mujer de Álvaro empieza con Lucas, ya lo habían dejado", dejando a un lado la carta de la infidelidad.

Álvaro Molina habló de las presuntas agresiones de Lucas a Andy

Además, durante su entrevista, Álvaro Molina se pronunció sobre algo que se ha comentado mucho a lo largo de las últimas semanas. ¿Ha llegado a agredir Lucas a su compañero Andy en algunas de sus discusiones? El propio Andy llegó a hablar de un forcejeo y mostró unas sospechosas lesiones en su pierna, pero el que dice ser su promotor da un paso más adelante y esto es lo que dice al respecto: