Carlos Otero 02 NOV 2025 - 10:00h.

El novio de Sofía Suescun ha transformado su nariz y su mandíbula gracias a la medicina estética

Primeras imágenes de Kiko Jiménez tras su paso por quirófano

Compartir







Kiko Jiménez ha vuelto a caer en otra operación estética. El novio de Sofía Suescun y exconcursante de 'Supervivientes' nos dejaba a todos con la boca abierta anunciando que se había puesto en manos de especialistas para someterse a un injerto capilar profundo. El de Jaén estaba empezando a perder cabellera y no ha dudado en atajar en acudir a la medicina estética. No es la primera vez que acude a ella, recordamos sus otros tratamientos que suman 30.000 euros

Una complicada rinoplastia en 2012

Cuando conocimos a Kiko Jiménez allá por el año 2012 el tronista lucía un rostro distinto al que tiene ahora. Contaba con una nariz mucho más ancha de la que tiene en la actualidad, mucho más armoniosa. Según mantiene, su motivación no era solamente estética: en su pasado como futbolista se la rompió hasta en tres ocasiones y era necesario intervenir. El precio medio de una intervención como la de Kiko ronda los 10.000 euros.

Kiko quedó muy satisfecho con el resultado estético de la operación, pero no es oro todo lo que reluce. El año pasado confesó en Fiesta que "me dejaron un capilar sin cerrar. A nada que me suene más fuerte de la cuenta me sangra". Ante esta revelación, Emma García se quedaba muy sorprendida y le preguntó si sangraba mucho. "Depende. Hay veces que son dos gotitas, se seca y ya está. Otras veces me tengo que poner hasta un torniquete porque parece que me desangro", añade.

Borró sus tatuajes del pasado

Muchos tatuajes recordaban a Kiko Jiménez momentos de su vida que quería olvidar y para solucionarlo decidió borrárselos. En su época de novio de Gloria Camila Jiménez llevaba en el pecho una enorme cruz, abrazada por dos rosas con espinas, un 24 en números romanos en su antebrazo que simbolizaba su aniversario con la hija de Ortega Cano y una frase simbólica junto a una corona.

PUEDE INTERESARTE Primeras imágenes de Kiko Jiménez tras su paso por quirófano

Canal de Whatsapp de Telecinco

Se trata de una operación con láser cuyo precio varía según el tamaño y la densidad del dibujo y que en el caso de Kiko Jiménez bien puede llegar a costar 2.000 euros por tatuaje, lo que sumaría un millón de las antiguas pesetas.

Una bichectomía para perfilar el rostro

Según la página web de la Clínica Bruselas, uno de los centros médicos de referencia de Kiko Jiménez, el colaborador también se ha sometido a una bichectomía. Se trata de una intervención destinada a afilar el rostro y eliminar redondeces y el concepto de "cara rechoncha".

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

La intervención consiste en la extirpación de las bolas de Bichat, que acumulan grasa en las mejillas y no tienen función específica en el organismo. Es una operación sencilla, que se realiza bajo sedación local en apenas media hora, y cuyas cicatrices quedan ocultas dentro de la boca. Su precio puede alcanzar los 3.500 euros.

Tratamientos recurrentes de bótox

Un chico tan presumido como Kiko Jiménez gusta de luce un rostro terso y libre de arrugas. Por ese motivo, tal y como el mismo ha confesado, acude con regularidad a infiltrarse bótox y vitaminas.

Se trata de una infiltración que debe realizarse alrededor de cuatro veces al año y puede costar 600 euros. Consta que Kiko se pincha desde el año 2020 así que desde entonces habría podido invertir 12.000 euros en este tipo de tratamientos.

El injerto en la clínica de Cristiano Ronaldo

Para su reciente injerto capilar Kiko ha acudido a la clínica que fundó Cristiano Ronaldo. El mercado de este tipo de tratamientos es muy competitivo en España y han aparecido clínicas con precios low-cost por debajo de los 3000 euros.

Sin embargo, Kiko ha acudido a un centro premium donde los tratamientos parten de los 4000 euros y pueden llegar a los 7.000 en los casos más complicados o de resultados top.