Lorena Romera 06 OCT 2025 - 13:02h.

El exconcursante de 'Supervivientes' posa tras su injerto capilar y Sofía Suescun reacciona al resultado

Primeras imágenes de Kiko Jiménez tras su paso por quirófano

Kiko Jiménez ha compartido la primera foto tras someterse a un injerto capilar. Una impactante imagen a la que ha reaccionado Sofía Suescun, que ha respondido a las preguntas de sus seguidores, que se han mostrado muy sorprendidos ante la decisión del exconcursante de 'Supervivientes' de pasar por quirófano para este trasplante. Pero la influencer ha asegurado que su chico "cada vez tenía menos pelo" y que ahora "deja de ser calvo".

Hace algunos días, y sin que nadie lo esperase, el que fuera colaborador de 'Fiesta' anunciaba su paso por quirófano. En ese momento, sus palabras hacían saltar todas las alarmas, ya que no daba más detalles sobre el motivo de su hospitalización. Después, el también concursante de 'GH VIP' se dejaba ver rapándose el pelo, lo que hacía presagiar que el motivo de esta intervención podría deberse a un trasplante de pelo. Y así ha sido.

Tras el paso por quirófano de Kiko Jiménez, que ha salido "todo perfecto, cero dolor y cero inflamación", tal y como contaba Sofía Suescun desde sus redes sociales, dando la última hora sobre el estado de salud de su pareja, ahora mismo se encuentra "de baja".

Algo a lo que se está acostumbrando demasiado bien. Porque a pesar de que es un chico de lo más activo, el que fuera concursante de 'Supervivientes' asegura que podría "ponerse malo más a menudo" para ver cómo la ganadora de 'GH' le cocina los menús que le está haciendo (algo que normalmente ocurre al revés).

Sofía Suescun celebra que Kiko Jiménez "deja de ser calvo"

Tras ver estas primeras fotos después de someterse al injerto capilar, sus seguidores no han evitado preguntarse por qué ha decidido realizarse este procedimiento estético "si ya tenía mucho pelo". Pero la creadora de contenido lo ha negado tajantemente, desmontando el mito de la frondosa cabellera de su chico.

"Jajaja, no. Me estáis mandando muchos mensajes diciendo que por qué se opera si tenía mucho pelo. Ni de coña. Tenía el justito, y cada vez menos. Del estrés que le produzco", ha comentado en tono de humor la ganadora de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes', participante también de la primera edición de 'Supervivientes All Stars'. Y es que la influencer ha celebrado este injerto capilar de Kiko Jiménez porque así "deja de ser calvo".