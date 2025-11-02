La reina Sofía cumple 87 años y celebrará un almuerzo rodeada de su círculo más íntimo entre los que destacan sus hijos y parte de sus nietos

La reina emérita Sofía cumple 87 años este domingo 2 de noviembre. Nacida en 1938 en Atenas, la reina se ha convertido en una figura clave en la historia de España. Por eso, la monarca ha decidido celebrar su cumpleaños rodeada de sus familiares más íntimos en una jornada de domingo en la que se prevé que sus hijos y parte de sus nietos y sobrinos la acompañen en este día tan especial.

Su 87 cumpleaños se presenta en un momento en que la reina Sofía combina la discreción con una actividad relevante: mantiene agendas de carácter social y participa en actos institucionales con menor frecuencia que en décadas anteriores, pero con una presencia prolongada.

Una celebración íntima y simbólica

Este 2 de noviembre, la reina Sofía celebra su cumpleaños con su entorno más cercano: familia, sus mejores amigos y sus colaboradores más íntimos.

Según ha informado la revista '¡HOLA!', sus nietos y sus hijos han intentado programar sus agendas laborales, universitarias y deportivas para poder celebrar junto a la reina Sofía este día tan especial.

Al parecer, parte de la familia real se reunirá en un almuerzo para homenajear y celebrar el cumpleaños de la reina emérita. "En este almuerzo de cumpleaños, no faltará su postre favorito: la tarta de chocolate, la misma que elige la princesa Leonor para soplar sus velas", destacan desde el medio de comunicación anteriormente citado.

El rey Felipe VI le otorgará el Toisón de Oro

Uno de los gestos que más ha emocionado a la reina Sofía ha sido el que está organizando su hijo. El Felipe VI tiene previsto reconocerla de forma oficial con la distinción del Collar del Toisón de Oro como muestra de gratitud por su trayectoria y servicio a la Corona española.

Fue a principios de 2025 cuando se conoció la decisión de Felipe VI de conceder a su madre el Collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro. Un gesto con el que el rey de España quiere reconocer públicamente "la dedicación y entrega al servicio de España y de la Corona" de su madre.

El acto se sitúa en el marco del 50º aniversario de la restauración monárquica y la democracia en España.

La última aparición pública de la reina Sofía

Durante las últimas semanas, la reina emérita ha tenido una agenda apretada. Fue el pasado 24 de octubre cuando se la pudo ver acompañando al rey Felipe Vi, a la reina Letizia, a la princesa Leonor y a la infanta Sofía en los Premios Princesa de Asturias.

Junto a Leonor y a la infanta Sofía, la reina paseó por la alfombra roja, saludó a los medios y a los curiosos que seguían el evento desde la calle y asistió a la entrega de galardones que presidieron su hijo y su nieta.

Sin embargo, su última aparición pública fue el pasado jueves 30 de octubre cuando la reina Sofía acudió a la Embajada de Tailandia en España, donde firmó en el libro de condolencias por el fallecimiento de la reina madre de ese país, Sirikit, quien falleció a los 93 años.

Próximos actos en los que se podrá ver a la reina Sofía

En su agenda, el próximo acto al que acudirá la reina Doña Sofía será a la inauguración del XI Congreso Nacional de Alzheimer, que tendrá lugar el 6 de noviembre en el Recinto Ferial de Ibiza.

La Confederación Española de Alzheimer y otras Demencias (CEAFA), el Consell de Ibiza y Alzheimer Iberoamérica (AIB), junto con la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Ibiza y Formentera organizan en la Isla la XI edición del Congreso Nacional de Alzheimer y el XV Congreso Iberoamericano de Alzheimer, en los que se reunirá a cerca de 500 asistentes de distintas disciplinas.

Los congresos se prolongarán hasta el 8 de noviembre en el Recinto Ferial de Ibiza, según ha informado la organización del congreso en un comunicado. Para ello, la Confederación Española de Alzheimer y otras Demencias ha escogido a la reina emérita que presida la inauguración del XI Congreso Nacional de Alzheimer. Un gesto que la monarca ha aceptado y con el que se ha comprometido.