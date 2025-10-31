Logo de telecincotelecinco
La princesa Leonor, 20 años en 20 fotos: de su primer día de colegio junto a Felipe VI y Letizia a la última con Juan Carlos I

La princesa Leonor, 20 años en 20 fotografías
La princesa Leonor, 20 años en 20 fotografíasCasa Real / Europa Press
La princesa Leonor celebra su vigésimo cumpleaños en un momento clave de su vida pública y personal. La hija de los reyes Felipe y Letizia alcanza 20 años de vida marcados por el compromiso con su futuro papel institucional. En plena formación militar, la heredera al trono continúa su preparación en la Academia de San Javier, donde completa las tareas que la preparan como futura jefa de Estado.

Su aniversario llega apenas unos días después de la entrega de los Premios Princesa de Asturias 2025, un acto en el que volvió a mostrar seguridad, soltura y un estilo propio cada vez más definido.

Con motivo de sus 20 años, hacemos un repaso de las 20 imágenes más icónicas de Leonor, desde su primera aparición pública hasta sus últimos momentos clave que reflejan su evolución y el camino que ha recorrido como futura reina de España.

Su primera aparición pública tras su nacimiento, en 2005

Los reyes con Leonor tras su nacimiento
Los reyes con Leonor tras su nacimientoCasa de Su Majestad el Rey
El tierno beso de Felipe VI a su primogénita, en 2007

Felipe VI y Leonor
Felipe VI y LeonorEP

La primera de los cuatro miembros de la actual familia real al completo, en 2007

Los cuatro al completo
Los cuatro al completoEP

Aprendiendo a montar en bicicleta con Felipe VI, en 2008

Leonor y Felipe VI en enero de 2008
Leonor y Felipe VI en enero de 2008Casa Real

El primer día de clase de Leonor, en 2008

El primer día de colegio de Leonor
Felipe VI, Letizia, Leonor y SofíaCasa Real

Sujetando la Copa del Mundial de España, en 2010

La princesa de Asturias con la Copa del Mundo conquistada por España en el Mundial de Sudáfrica
La princesa de Asturias con la Copa del Mundo conquistada por España en el Mundial de SudáfricaCasa Real

La proclamación de Felipe VI como rey, en 2014

En la proclamación de Felipe VI como rey
En la proclamación de Felipe VI como reyEP

Su primer 12 octubre, en 2014

Leonor en 2014 en su primer Día de la Hispanidad
Leonor en 2014 en su primer Día de la HispanidadCORDON PRESS

Su última foto publicada con el rey Juan Carlos I, en 2018

El rey Juan Carlos I y Leonor en 2018
El rey Juan Carlos I y Leonor en 2018EP

Su primer discurso en los Premios Princesa de Asturias, en 2019

Leonor en su primer discurso en los Premios Princesa de Asturias, en 2019
Leonor en su primer discurso en los Premios Princesa de Asturias, en 2019EP

El día que se fue a Gales para estudiar en el UWC Atlantic College, en 2021

Leonor despidiéndose de sus padres y de Sofía en el aeropuerto ante su mudanza a Gales
Leonor despidiéndose de sus padres y de Sofía en el aeropuerto ante su mudanza a GalesCasa de S.M. el Rey

En su graduación en Gales junto a los reyes y la infanta, en 2023

El día de la graduación de Leonor en Gales junto a los reyes y la infanta Sofía
El día de la graduación de Leonor en Gales junto a los reyes y la infanta SofíaCasa de S.M. el Rey

El momento de la Jura de la Constitución al cumplir 18 años, en 2023

La princesa Leonor y el rey Felipe a la salida tras el acto de jura de la Constitución ante las Cortes Generales por su 18 cumpleaños
La princesa Leonor y el rey Felipe a la salida tras el acto de jura de la Constitución ante las Cortes Generales por su 18 cumpleañosEP

El inicio de su formación militar, en 2023

La princesa Leonor en el inicio de su formación militar
La princesa Leonor en el inicio de su formación militarEP

Su último retrato oficial, en 2023

El retrato oficial de Leonor
El retrato oficial de LeonorCasa Real

En el 10º aniversario como rey de Felipe VI, en 2024

Leonor y Sofía en el 10º aniversario de Felipe VI como rey
Leonor y Sofía en el 10º aniversario de Felipe VI como reyEP

Dejándose ver por primera vez conduciendo su coche, en 2024

La Princesa Leonor conduce su propio coche y la acompañan su hermana la infanta Sofía, la reina Letizia y la emérita Sofía
La Princesa Leonor conduce su propio coche y la acompañan su hermana la infanta Sofía, la reina Letizia y la emérita SofíaEP

En Elcano, en 2025

Leonor en la cubierta de Elcano.
Leonor en la cubierta de Elcano.Casa Real

Sus primeras fotos en bikini, en 2025

Leonor, fotografiada por primera vez en bikini en una playa
Leonor, fotografiada por primera vez en bikini en una playaLa portada de Diez Minutos

En su debut como princesa de Viana, título que le pertenece desde hace más de una década, en 2025

Leonor, en su debut como princesa de Viana
Leonor, en su debut como princesa de VianaEP
