La princesa Leonor, 20 años en 20 fotos: de su primer día de colegio junto a Felipe VI y Letizia a la última con Juan Carlos I
La hija de los reyes Felipe y Letizia alcanza este viernes 31 de octubre dos décadas de vida en plena formación militar
La princesa Leonor, a examen fuera de España: los cinco calificativos con los que la define la prensa extranjera
La princesa Leonor celebra su vigésimo cumpleaños en un momento clave de su vida pública y personal. La hija de los reyes Felipe y Letizia alcanza 20 años de vida marcados por el compromiso con su futuro papel institucional. En plena formación militar, la heredera al trono continúa su preparación en la Academia de San Javier, donde completa las tareas que la preparan como futura jefa de Estado.
Su aniversario llega apenas unos días después de la entrega de los Premios Princesa de Asturias 2025, un acto en el que volvió a mostrar seguridad, soltura y un estilo propio cada vez más definido.
Con motivo de sus 20 años, hacemos un repaso de las 20 imágenes más icónicas de Leonor, desde su primera aparición pública hasta sus últimos momentos clave que reflejan su evolución y el camino que ha recorrido como futura reina de España.