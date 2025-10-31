La hija de los reyes Felipe y Letizia alcanza este viernes 31 de octubre dos décadas de vida en plena formación militar

La princesa Leonor, a examen fuera de España: los cinco calificativos con los que la define la prensa extranjera

La princesa Leonor celebra su vigésimo cumpleaños en un momento clave de su vida pública y personal. La hija de los reyes Felipe y Letizia alcanza 20 años de vida marcados por el compromiso con su futuro papel institucional. En plena formación militar, la heredera al trono continúa su preparación en la Academia de San Javier, donde completa las tareas que la preparan como futura jefa de Estado.

Su aniversario llega apenas unos días después de la entrega de los Premios Princesa de Asturias 2025, un acto en el que volvió a mostrar seguridad, soltura y un estilo propio cada vez más definido.

Con motivo de sus 20 años, hacemos un repaso de las 20 imágenes más icónicas de Leonor, desde su primera aparición pública hasta sus últimos momentos clave que reflejan su evolución y el camino que ha recorrido como futura reina de España.

Su primera aparición pública tras su nacimiento, en 2005

El tierno beso de Felipe VI a su primogénita, en 2007

La primera de los cuatro miembros de la actual familia real al completo, en 2007

Aprendiendo a montar en bicicleta con Felipe VI, en 2008

El primer día de clase de Leonor, en 2008

Sujetando la Copa del Mundial de España, en 2010

La proclamación de Felipe VI como rey, en 2014

Su primer 12 octubre, en 2014

Su última foto publicada con el rey Juan Carlos I, en 2018

Su primer discurso en los Premios Princesa de Asturias, en 2019

El día que se fue a Gales para estudiar en el UWC Atlantic College, en 2021

En su graduación en Gales junto a los reyes y la infanta, en 2023

El momento de la Jura de la Constitución al cumplir 18 años, en 2023

El inicio de su formación militar, en 2023

Su último retrato oficial, en 2023

En el 10º aniversario como rey de Felipe VI, en 2024

Dejándose ver por primera vez conduciendo su coche, en 2024

En Elcano, en 2025

Sus primeras fotos en bikini, en 2025

En su debut como princesa de Viana, título que le pertenece desde hace más de una década, en 2025