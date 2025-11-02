Equipo Outdoor 02 NOV 2025 - 11:00h.

La ganadora de 'Supervivientes' demuestra su talento para la fontanería transformando el cuarto de baño de su casa

Sofía Suescun muestra todos los productos y el dinero que se gasta en su compra semanal: "¿Os esperabais ese precio?"

Compartir







Sofía Suescun sorprende demostrando sus desconocidas habilidades de fontanería. Cansada del aspecto de uno de los baños de su casa, la ganadora de 'Gran Hermano' y de 'Supervivientes' ha decidido reformarlo con sus propias manos.

Desde su espectacular chalet en Valdemorillo (Madrid), la novia de Kiko Jiménez ha enseñado cómo ha transformado uno de los espacios más personales de la vivienda: el baño de su dormitorio principal. El chalet, valorado en más de un millón de euros, cuenta con más de 250 metros cuadrados construidos y una decoración moderna, luminosa y rodeado de la naturaleza. En la suite principal, ha decidido introducir un cambio de aires apostando por un diseño más natural y elegante, que ella misma ha querido llevar a cabo, sin ayuda profesional.

A través de sus redes sociales, la hija de Maite Galdeano ha demostrado tener la misma maña que su novio para las reformas y el interiorismo. Con las herramientas necesarias y una destreza que parece innata, Sofía retira el lavabo antiguo, ajusta las piezas del nuevo, se fija en todos lo detalles y presume de su hazaña. Con este 'sencillo' cambio consigue transformar por completo él aspecto del baño.

PUEDE INTERESARTE Sofía Suescun reflexiona sobre la dieta y filosofía que comparte con Cristiano Ronaldo

Como si de un tutorial se tratara, la navarra comparte el paso a paso para "cambiar un lavabo por otro". Algo que ha querido hacer no solo por crear un contenido diferente, sino también "por si a alguien le sirve" y se a anima a hacerlo en su casa.

Canal de Whatsapp de Telecinco

"En esta vida hay que saber hacer de todo", ha dicho mientras se pone 'manos a la obra' y hace que este trabajo parezca algo sencillo. Tras sustituir los viejos lavabos unos de piedra natural de color oscuro, la influencer realiza una "prueba de agua" para comprobar que la instalación ha sido realizada correctamente y que después de haber conectado la tubería no hay fugas de agua.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Durante el proceso, su pareja, Kiko Jiménez, fue el encargado de grabarla, acompañando la escena con gestos de apoyo y bromas que reflejan la naturalidad y complicidad de ambos. "No ha sido tan complicado como pensaba", ha asegurado la exconcursante de 'Supervivientes All Stars' con una sonrisa que demuestra lo orgullosa que está de sí misma tras haber cambiado sin ayuda los lavabos de su cuarto de baño.

La navarra, que no ha dudado en mostrar el gran cambio e increíble antes y después del baño de su casa, que ahora luce mucho mas moderno y cálido gracias a ese toque natural que aporta la piedra a este espacio de la vivienda que comparte con Kiko Jiménez y de la que echó a su madre hace poco más de un año.