Silvia Herreros 22 OCT 2025 - 16:22h.

La exconcursante de 'Supervivientes All Stars' comparte filosofía de vida con la de Cristiano Ronaldo

Sofía Suescun habla de la dieta y filosofía de vida que comparte con Cristiano Ronaldo. La ganadora de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' ha sido duramente criticada en numerosas ocasiones por su alimentación. Su cesta de la compra también ha sido puestas en tela de juicio.

La influencer, a quien su novio Kiko Jiménez suele cocinar y preparar platos dignos de un auténtico chef, también se permite la ingesta de dulces, hamburguesas, pizza y otros alimentos 'poco saludables'. Cristiano Ronaldo, uno de los mejores deportistas del mundo, también 'se permite' comer estos alimentos. El prometido de Giorgina Rodríguez no siente culpa cuando lo hace. Tampoco Sofía Suescun, que ha querido compartir con sus seguidores la importante reflexión del futbolista.

Lo hace a través de sus historias de Instagram, en donde ha compartido el post de una nutricionista que rescata un breve fragmento de la entrevista que Ronaldo concedía a Edu Aguirre. En el mismo, se puede ver al deportista hablando de su relación con la comida y de la 'dieta' que sigue. Una 'dieta' que también sigue la exconcursante de 'Supervivientes All Stars', que suscribe todas y cada una de las palabras del portugués.

Cristiano no se priva de los antojos que tiene. Si un día quiere comer pizza o hamburguesa, lo hace sin castigarse en el gimnasio al día siguiente. En su 'dieta' – porque él no considera que siga una -, no existen prohibiciones ni restricciones; sí consciencia. Porque el portugués es plenamente consciente de lo que come. De hecho, tal y como él mismo explicaba en una entrevista, la palabra "dieta", entendida como tal, no existe en su vocabulario.

"Viene del latín y quiere decir rutina. Yo tengo buenas rutinas", explica el exjugador del Real Madrid mientras asegura que "no pasa nada" si su hijo le ofrece "una galleta" o si un día Gio le propone cenar pizza. "Yo hago las cosas bien", explica. Para el futbolista las restricciones en la alimentación no son buenas. De hecho, opina que existe un importante "factor psicológico" y que prohibirse a uno mismo determinados alimentos por seguir una 'dieta' puede ser perjudicial. "Estamos hablando de comer comida 'basura' una vez a la semana, que no es comida mala tampoco", comenta señalando que también hay hamburguesas y pizzas de calidad, cuyo consumo esporádico no tiene por qué ser perjudicial para la salud.

"Amén", ha dicho la influencer sobre este pensamiento. Y es que, el sentimiento de culpa, las restricciones y prohibiciones pueden acabar siendo contraproducentes y acabar generando ansiedad, atracones y otros problemas de conducta. Porque no se trata de no comer ese tipo de alimentos, sino de comerlos con control y conscientemente. En este sentido, tanto Cristiano Ronaldo Como Sofía Suescun coinciden en que la clave de todo está más en el hecho de tener una relación sana con la comida y establecer rutinas y buenos hábitos. Tanto ella como él comen de manera responsable y saludable, se permiten sus caprichos y practican ejercicio físico. Por ello, la culpa o el remordimiento no existen para ellos.