03 NOV 2025

Ana Rosa Quintana va a ser tía abuela: su sobrino anuncia que va a ser padre junto a Cristina, su mujer

Kike Quintana aclara su edad: "Como el yogur bueno, fermento a mi manera"

Ana Rosa Quintana va a ser tía abuela. Su sobrino, Kike Quintana, ha anunciado que está esperando su primer hijo. Acompañado de su mujer, Cristina, el colaborador de 'TardeAR', de 42 años, ha compartido una publicación de lo más original, aprovechando la fiesta de Halloween, para compartir con sus seguidores este anuncio tan especial.

De forma completamente inesperada para todos, Kike Quintana y su mujer han compartido la feliz noticia de que van a ser padres de su primer hijo. El televisivo y su mujer han utilizado sus disfraces de Halloween para compartir con sus seguidores el que hasta ahora era su secreto mejor guardado.

Así, el matrimonio ha compartido la noche 'más terrorífica del año' en el momento más dulce para ellos. Y es que, de forma elocuente, el sobrino de Ana Rosa Quintana y la futura mamá han optado por unos disfraces de esqueleto. Todo parece normal, hasta que nos fijamos en el traje de ella, que incluye el esqueleto del bebé que está gestando.

Ana Rosa Quintana será tía abuela

"Nos vestimos de muerte… para anunciar y celebrar la vida", ha escrito el colaborador de 'TardeAR' junto a esta publicación tan especial, que ya acumula cientos de comentarios de enhorabuena. "¡Viva la vida", escribe Patricia Pardo. "Enhorabuena", les comenta Ana Terradillos, igual que Patricia Pérez. "¡Me alegro mucho! Felicidades", escribe María, la 'jerezana', pareja de José María Almoguera.

Una noticia que habrá convertido Ana Rosa Quintana en la persona más feliz del mundo. Y es que, con la llegada al mundo de este bebé, se convertirá en tía abuela. Una faceta que, seguro, disfrutará al máximo, pues tiene debilidad por su sobrino. "Eres igual que tu padre, que es mi hermano", señalaba la presentadora una de las primeras veces que compartió plató con él.

Kike Quintana y su mujer llevan cinco años juntos

La paternidad del sobrino de Ana Rosa Quintana llega poco más de un año después de su boda con Cristina. Una celebración de lo más íntima, a la que solo asistieron sus más allegados, que tenía lugar en el Ayuntamiento de Alcobendas, en Madrid, tras cinco años de relación. Una historia de amor a la que ahora pondrán el broche de oro con el nacimiento de su primer hijo.