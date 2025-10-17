Ana Carrillo 17 OCT 2025 - 15:49h.

Kike Calleja cree que Gloria Camila sigue teniendo sentimientos por Iván González y ha confesado que siente pena por su novio, Álvaro García

Suso Álvarez se rinde ante Iván González y lo corona como el gran héroe de 'Supervivientes All Stars'

Compartir







La audiencia ha preferido que Miri Pérez-Cabrero siguiera en el concurso y que el expulsado de la séptima gala de 'Supervivientes All Stars' sea Iván González. Mientras el extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' decía unas palabras de despedida, Gloria Camila comenzó a llorar y confesó que le daba pena que el que había sido su gran rival se marchase.

Las lágrimas de la tía de Rocío Flores han sorprendido mucho a la novia de Iván, la influencer Teresa Bass, que ha comentado en declaraciones a 'Vamos a ver' que no comprende por qué llora si fue ella la que quiso que estuviera nominado. También han sorprendido a parte de la audiencia, pues la hija de Ortega Cano ha protagonizado muchas discusiones con el andaluz.

Kike Quintana, que es amigo de Iván, pronosticó que "la trama" entre los dos sería de las más potentes de la edición porque sabía que el ex de Oriana Marzoli había "rechazado" en el pasado a Gloria Camila. Se dijo que le habría sido desleal a su por aquel entonces novio, David García, con él, aunque ella siempre lo ha negado.

Sus lágrimas al ver a Iván despedirse del concurso han hecho al sobrino de Ana Rosa Quintana compadecerse del novio actual de Gloria, el cantante Álvaro García, pues cree que la concursante sigue teniendo sentimientos por el andaluz. Así lo ha expresado en un artículo para 'Informalia': "Gloria decía 'me da pena'; a mí me da más pena su novio: cada vez que Iván mueve pectoral, a Gloria se le eriza el cabello".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Por el momento, el novio de Gloria Camila no se ha pronunciado sobre estas lágrimas de la joven en el momento de despedirse de Iván, que mencionó su nombre cuando Jorge Javier Vázquez le pidió que le dijera algo bonito a su compañera. "Álvaro", le dijo Iván a Gloria, que se echó a reír a carcajadas al escuchar el nombre de su novio.