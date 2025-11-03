Desde el entorno de Andy y Lucas nos trasladan más datos sobre el episodio que provocó la ruptura total

Álvaro Molina, expromotor de ‘Andy y Lucas’, cuenta toda la verdad sobre el dúo musical: "Es una persona violenta, yo le tengo miedo"

La trifulca entre Andy y Lucas continúa en el foco mediático después de las impresionantes revelaciones que hizo el primero al programa '¡Fiesta!', donde mostró heridas de una presunta agresión de su compañero musical durante un concierto. El expromotor de los intérpretes de éxitos como 'Tanto la quería' o 'Celos', Álvaro Molina, relató en '¡De Viernes!' que existió también una brutal bronca hacia él por parte de Lucas González.

Ahora, fuentes del entorno de la pareja musical trasladan a Alexia Rivas nuevas informaciones sobre el episodio que hizo saltar por los aires la relación con el que era su promotor. "Yo tengo una versión", comienza aivsando la colaboradora.

El "detonante"

Al parecer, se produjo una cena entre la mujer de Molina y la mujer de Lucas. Ambas tenían una buena relación. "Esa cena es el detonante", apostilla. Las dos piden una pizza y, en el momento en que se produce la solicitud por una aplicación de comida rápida, a la pareja del expromotor de Andy y Lucas le llega un mensaje por parte del propio Lucas. "Es un menaje libidinoso que tenía trasfondo, que no da lugar a dudas", dice Alexia Rivas en el programa de Telecinco presentado por Joaquín Prat.

Cuando recibe ese mensaje, la mujer de Álvaro Molina se queda totalmente asombrada y le pregunta que a qué viene. "Ahí se lía la 'marimorena', pero se callan hasta en la cena", relata Rivas.

Ya comiendo la pizza, ponen todo sobre la mesa y las palabras que se escuchan son "duras". "Se lía muchísimo", comparte la periodista.