La exconcursante de 'GH 14' está pasando por un momento delicado al confesar que la tienen que operar del corazón

El asombroso antes y después de Lorena Edo tras perder 60 kilos

Lorena Edo ha compartido con sus seguidores una noticia que la tiene aterrada. La que fuera concursante de 'Gran Hermano 14' ha recibido un diagnóstico médico que ha provocado que se eleven sus niveles de ansiedad y el estar verdaderamente angustiada. A la esteticista y manicurista le tienen que operar del corazón y esta intervención le ha despertado sus peores miedos.

La valenciana, que sigue siendo muy recordada por su experiencia en 2013 dentro de la casa de Guadalix de la Sierra, está pasando por un momento delicado, pese a haber enfrentado anteriormente otras situaciones también complicadas.

Gracias a su fuerza de voluntad, Lore Edo experimentaba hace cuatro años un radical cambio físico al perder 60 kilos, convirtiéndose así en un referente en fuerza de voluntad y también a la hora de hablar abiertamente de temas como la ansiedad, dietas o acerca de la reeducación alimentaria. Y, con esa misma naturalidad con la que siempre ha abordado todo eso, ahora lo ha hecho de la inminente operación a la que se enfrenta.

"Tengo ya cita para la intervención. Estoy con los niveles de ansiedad muy altos y cuanto antes pase, mejor. Sé que tengo que confiar porque me van a curar, pero el miedo se apodera de mí y estoy pasando un mal momento", ha confesado a través de sus historias de Instagram tras la última visita al cardiólogo.

Ante esta situación y como le ha sucedido en otros episodios del pasado, su mente le está jugando una mala pasada y se ha convertido "en enemiga" al ponerse en lo peor, pintar terribles escenarios y dejar rienda suelta a la ansiedad.

"Aunque a veces esté sin fuerzas y me quiera rendir, no lo voy a hacer. Voy a luchar por estar bien, voy a poner los medios", Lore Edo, de 'GH 14'

Para poder desahogarse, la exconcursante de 'GH 14' ha explicado cómo empezó su "ansiedad, depresión y agorafobia" a partir de un diagnóstico médico que recibió y por el que va a entrar próximamente al quirófano. "Todo se disparó cuando me dijeron que me tenían que hacer una intervención en el corazón".

Tras conocer esa noticia "todo ha ido en picado", tal como explica Lore Edo. "El pánico se metió en mi cuerpo para no salir y los niveles de ansiedad llegaron a picos muy altos. Estoy recurriendo a mi psicóloga y a mi psiquiatra a los que voy todas las semanas", cuenta, además de tratar de rodearse de los suyos, que están siendo clave en esta época tan mala para ella.

Consciente lo importante que es dar visibilidad a este problema y el mostrarse transparente y tal como se está sintiendo, la valenciana ha descrito la mala situación que está viviendo a la espera de esa intervención de corazón de la que no ha dado más detalles.

"Si estáis pasando un momento feo, hacer partícipe a vuestro entorno y pedir ayuda profesional. Confío en que todo pasará, aunque esta vida es tal noria, que nunca voy a dejar de aprender y trabajarme", ha dicho a sus seguidores.