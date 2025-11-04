Bayan Al Masri habla claro sobre el concurso de Rubén Torres en ‘Supervivientes All Stars’

Natalia Sette 04 NOV 2025 - 17:01h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' opina abiertamente sobre el paso de Torres por ‘Supervivientes All Stars’

Bayan Al Masri estalla ante las críticas constantes por exponer su vida sentimental

Rubén Torres se ha proclamado campeón de la última edición de ‘Supervivientes All Stars’. El exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ regresa de Honduras feliz y orgulloso de su concurso y con ganas de reencontrarse con su chica, con la que volvió nada más iniciar una relación con Bayan Al Masri. Ahora, la influencer habla sobre el paso de su expareja por el reality de supervivencia más extremo. ¡Todas sus declaraciones en Mediaset Inifnity!

Si hay que utilizar una palabra para la relación que vivieron Bayan y Torres es intensa. Dentro de ‘La isla de las tentaciones’, el bombero le prometió amor eterno y salieron de allí de la mano . Lo que nadie se esperaba es que nada más regresar a España, Rubén se fuera corriendo de nuevo a los brazos de su exnovia, dejando a Bayan completamente destrozada.

Aunque haya pasado el tiempo y ambos hayan seguido sus caminos por separado, los colaboradores han aprovechado que la mallorquina entraba en directo al videopodcast y le han preguntado por cómo ha visto el paso de Torres por ‘Supervivientes All Stars’. “Me quería mantener al margen”, advierte la influencer nada más ser preguntada. Aún así, entra a hablar del tema e incluso se atreve a compartir cómo vio la defensa de Laura Cantizano a Torres.

Programa completo: Bayan Al Masri opina de Laura Cantizano, novia de Rubén Torres

Sincera como siempre, Bayan no se ha callado su opinión sobre la novia de Rubén Torres. “No me gustó nada el clip que vi sobre las cejas”, asegura la influencer. Bayana considera que el comentario y las formas de Rubén estuvieron completamente fuera de lugar y se lo podría haber ahorrado. “Parece que solo te gusta el físico”, asegura la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’.

Bayan Al Masri entra en directo por llamada en el plató de ‘En todas las salsas’ para aclarar su última polémica con Mayeli. Las exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ han tenido una trifulca por su pelo. Aprovechando que está al teléfono, comenta el paso de Rubén Torres por ‘Supervivientes All Stars’ y desvela si iría con Miguel Martínez, su actual pareja, a ‘La isla de las tentaciones’ ¡No te pierdas nada en Mediaset Infinity!