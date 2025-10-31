Patricia Fernández 31 OCT 2025 - 01:59h.

Compartir







Rubén Torres se ha proclamado ganador de 'Supervivientes All Stars' tras protagonizar un ajustadísimo duelo con Jessica Bueno en esta gran final de una edición por haber sido más extrema que nunca.

Tras vencer en los últimos dos juegos de la edición, Rubén Torres conseguía llegar a la votación final y lo iba a hacer con la que decidiera la audiencia entre Jessica Bueno y Miri Pérez-Cabrero. El que iba a terminar convirtiéndose en ganador de la edición.

Así ha sido la gran final de 'Supervivientes All Stars'

La noche comenzaba con un temporal acechando, como muchos de los que han vivido los concursantes en el resto de la edición, y con nervios y emoción a flor de piel entre los finalistas. Y con un superviviente que se iba a quedar en el cuarto puesto en la primera decisión de la noche de la audiencia, el que iba a ser un Tony Spina que aseguraba estar "muy orgulloso" de todo lo vivido en Honduras, asegurando que 'Supervivientes All Stars' "le ha cambiado la vida".