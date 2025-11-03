Rubén Torres ha hablado de cómo quiere gastar los 50.000 euros que ha ganado gracias a 'Supervivientes All Stars 2025'

Del hambre extrema a la rutina: así retoman su vida los concursantes de ‘Supervivientes All Stars’

Compartir







Rubén Torres se ha convertido en el ganador de la última edición de 'Supervivientes All Stars' que finalizó el pasado 30 de octubre con una votación muy ajustada donde el bombero llegó a estar empatado con Jessica Bueno, que quedó en la segunda posición del reality. En el debate final, los concursantes pudieron ajustar sus cuentas pendientes con el resto de compañeros y, hoy, en la rueda de prensa que se ha celebrado en Mediaset hemos podido hablar con el ganador sobre lo que hará con los 50.000 del premio.

¿Qué hará Rubén Torres con el dinero que ha ganado gracias a 'Supervivientes?

Rubén Torres acaba de aterrizar en España y "todavía sigue sin creérselo", aún no asimila que su aventura en Honduras haya finalizado y que el público le haya proclamado el ganador de esta edición. Una de las cosas que más le ha impactado de volver de la isla es el "gran cambio" que supone la paz y tranquilidad de allí ha llegar a la capital: "Lo impresionante que es pasar de estar en playa a llegar aquí y de golpe ver a la gente, el público gritando tu nombre...Brutal". Como puedes ver en el vídeo que encabeza la noticia, el bombero de Sabadell ya sabe lo que hará con los 50.000 euros que ha ganado en el reality más extremo de Telecinco y lo que le gustaría qué ocurriese con su trayectoria profesional en televisión, así como las diferentes profesiones que tiene fuera de la pequeña pantalla: salvando vidas y tatuando en su estudio.

Lo que los familiares de los concursantes predijeron qué harían los supervivientes con el premio

Si hay alguien que ha estado al pie del cañón defendiendo a los concursantes mientras estaban al otro lado del charco, esos han sido sus familiares. Blanca, la hermana de Miri, Dani, el hermano de Torres y Alba, la prima de Jessica, han permanecido durante casi dos meses acudiendo a cada gala para defender a los concursantes y vivieron con emoción la gran final donde, antes de que supiéramos el ganador, comentaron para esta web lo que sus defendidos harían con el premio en el caso de proclamarse ganadores. Dani, el hermano del bombero, además de hacer su predicción, le hizo una petición a su hermano - como puedes ver si le das play al vídeo - sobre lo que quería que este hiciese con una parte del premio.