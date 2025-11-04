Ana Carrillo 04 NOV 2025 - 21:56h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha revelado que se va a casar con su novio y ha dado todos los detalles de la pedida

La pareja actual de Raquel Bollo: así es Mariano Jorge Gutiérrez

Compartir







Raquel Bollo ha anunciado que se va a casar con su novio, el empresario sevillano Mariano Jorge Gutiérrez, con el que lleva saliendo desde 2017. La exconcursante de 'Supervivientes' ha comunicado la feliz noticia en Instagram, donde ha compartido una foto inédita junto a su ya prometido, ha presumido de su anillo de compromiso y ha dado todos los detalles de la pedida.

"Aún me cuesta creerlo [...] Después de 8 años juntos, de momentos preciosos, de otros no tan fáciles, de aprender, de crecer y de amar sin condiciones… llegó este instante tan esperado", ha confesado la madre de Manuel Cortés y Alma Bollo, que ha recibido la propuesta matrimonial el día de su 50 cumpleaños, este 4 de noviembre.

La amiga de Irene Rosales y Kiko Rivera le ha contado a sus seguidores que no le ha costado responder afirmativamente a la propuesta de matrimonio porque está convencida de que su pareja es el hombre ideal, al que le quiere dar el 'sí, quiero' en una boda que no ha revelado cuándo tendrá lugar: "Un 'sí' que no tuve que pensar, porque cuando la vida te pone frente al amor verdadero, el alma lo sabe".

En su publicación, la amiga de Anabel Pantoja también revela que su sueño siempre había sido casarse, por lo que su felicidad es inmensa: "Siempre soñé con casarme, con tener mi familia. Y hoy puedo decir que mi familia la tengo desde hace tiempo, que solo faltaba este paso, este símbolo, este abrazo lleno de historia y de amor".

Canal de Whatsapp de Telecinco

"Ha sido un camino intenso, profundo, lleno de historia y de vida y me emociona poder compartir también este capítulo tan feliz con todos los que habéis estado ahí, acompañándome en cada etapa, en cada cambio, en cada parte de mi vida, en lo bueno y en lo malo. Hoy solo puedo decir que no puedo ser más feliz. Porque el amor, cuando es verdadero… siempre encuentra su momento. Y el nuestro… llegó", comparte una emocionada Raquel Bollo, que ha recibido ya la felicitación de muchos compañeros de la televisión.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Makoke le ha dicho que se lo merece y Marisa Martín-Blázquez, Adara Molinero y Raquel Lozano le han dado la enhorabuena, como también han hecho muchos de sus seguidores anónimos, que han compartido con ella la emoción por este feliz momento que está viviendo junto al hombre con el que comparte su vida desde hace casi una década.