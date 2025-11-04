Silvia Herreros 04 NOV 2025 - 12:19h.

La madre de Manuel Cortés y Alma Bollo reflexiona sobre su edad tras celebrar su 50º cumpleaños

Raquel Bollo se pronuncia sobre el problema de salud mental de su hija, Alma Bollo: "Tiene que parar"

Raquel Bollo reflexiona sobre su edad con motivo de su 50º cumpleaños. La exconcursante de 'Supervivientes' se siente joven. Sin embargo, también es consciente de que ya no es una niña y de que su cuerpo ya no es el que era.

La madre de Manuel Cortés, Alma Bollo (los hijos que tuviera fruto de su matrimonio con el cantante Chiquetete, primo de Isabel Pantoja) y Samuel Hiraldo (al que tuvo junto a José María Hiraldo - Semi), reconoce haber notado su entrada "en la quinta planta". "Me lo noto, para qué os voy a mentir", dice a sus seguidores mientras agradece las felicitaciones que ha recibido.

"Me siento super joven. Me siento joven por fuera. Me siento una abuela superjoven y además me gusta que me llamen abuela. Estoy encantada con la edad que voy a cumplir", comenta a través de sus historias de Instagram. Está orgullosa de sus logros y no puede evitar emocionarse cuando echa la vista a atrás y piensa en "todo lo que ha pasado y todo lo que he conseguido". Sin embargo, y pese a sentirse y verse "bien por fuera", "la realidad es que por dentro estoy un poquillo cascaílla".

La diseñadora siente que su cuerpo no responde de la misma manera en la que lo hacía antes. Algo que pretende cambiar haciendo más deporte y ejercicio físico, el cual ha dejado completamente de lado a pesar de considerarse a sí misma como una persona "muy deportista". "Tengo que darle caña al pilates y ponerme las pilas, porque yo siempre he sido muy deportista y es verdad que llevo un tiempo sin hacer nada y me noto cascaílla, eh", repite.

Este término que la colaboradora utiliza en varias ocasiones procede del adjetivo 'cascado/a', el cual, según la Real Academia de la Lengua Española (RAE) se utiliza para hacer referencia a algo (o alguien en este caso) que "está gastado, viejo o en mal estado".

"También es cierto que, como dice mi madre, llevo mucho para adelante. Y es verdad, al final el estrés, la ansiedad, tantos trabajos, mil cosas a la vez... es que es un no parar. Es que siempre tengo algo. Me dedico a varias cosas y todas requieren tiempo de mí", dice mientras justifica y relaciona parte de ese cansancio y agotamiento con su pluriempleo.

Además de su trabajo como colaboradora de televisión en distintos programas de Telecinco, Raquel Bollo tiene una empresa de moda flamenca y de invitadas. Estos trabajos también los compagina con su faceta de influencer y de vendedora de productos cosméticos y con su vida personal, en la que siempre trata de sacar tiempo para sus padres, su pareja y sus hijos.