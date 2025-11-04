Rocío Molina 04 NOV 2025 - 09:03h.

La exconcursante de 'GH 15' ha generado mucha polémica tras revelar su nueva operación estética: así ha sido el revuelo entre sus seguidores

Yoli, de 'Gran Hermano', desvela la próxima operación estética a la que se va a someter: “Tengo un complejo”

Compartir







Yolanda Claramonte, más conocida como Yoli, se ha visto en el centro de la diana al revelar la última operación estética que se va a realizar para terminar con un complejo físico. La que fuera concursante de 'Gran Hermano 15' se ha defendido ante las críticas que le han llovido después de comunicar su decisión y explicar los motivos de esta nueva intervención.

Adelantándose a lo que ya esperaba antes de dar la noticia, la influencer de 33 años se ha mostrado rotunda a la hora de abordar las críticas. "Me da igual lo que me digan", comentaba a su amiga Patri Pérez antes de dar todos los detalles en su perfil oficial de Instagram.

La decisión que ha tomado y que la implica una intervención que va a ser con sedación y sin tener que estar ingresada, es un paso que Yoli ve muy importante para reconocerse y sentirse bien con ella misma. "Sé que este vídeo va a traer un poco de controversia y de opiniones múltiples. No quiero ser ejemplo de nada. No quiero que me toméis de referente. Yo solo voy a contar por aquí mi experiencia", ha comenzado diciendo.

El dar a conocer esta nueva intervención ha hecho que en cuestión de minutos se llene de comentarios su perfil oficial de Instagram, recalcando la "obsesión" que tiene la exconcursante de 'GH' y la facilidad de pasar por el quirófano "a la primera de cambio". Los seguidores de Yoli creen que la influencer no sabe parar y que tendría que trabajar otra forma de aceptarse tal como es.

Canal de Whatsapp de Telecinco

A pesar de asegurar que es una chica que se cuida mucho, que mira su alimentación y que trabaja a diario en el gimnasio, Yoli no duda en confiar en la cirugía estética, si a partir de ella puede vencer algunos de los complejos que tiene. "Hay una parte de mi cuerpo que no me gusta, que me acompleja bastante y que podría llegar a mejorar", ha advertido antes de contar su nueva operación estética.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Yoli se va a intervenir en los brazos. ¿El motivo? La valenciana lo ha aclarado en un libro y a partir de él le han llovido las críticas. "Soy una persona delgada, pero esta parte de mi cuerpo me condiciona bastante a la hora de ponerme looks, de ponerme vestidos", ha expresando mostrando esta parte de su cuerpo a cámara y manteniendo que no le representa.

"Empiezas y no paras", "dices que tienes complejos, pero yo creo que tienes que trabajar más la seguridad de ti misma", "quizás deberías aceptarte. No puedes ser perfecta", dice uno. "Lo importante que es la salud mental", añade otro.

Las críticas se han centrado en que Yoli ha dado en varias ocasiones este argumento para hacerse un retoque. "Está operada de todo", "la última vez con la tripa también era un complejo...", le han escrito, aunque ella ha ignorado y dicho únicamente que la deseen suerte y que próximamente mostrará el proceso.