Equipo mtmad 15 OCT 2025 - 13:26h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' se sincera sobre su físico y habla de su próxima intervención estética

Yoli Claramonte explica a qué se dedica en la actualidad

Yoli Claramonte visita el canal de Patri Pérez, ‘Renaciendo’, para acompañar a la catalana en un ambiente de confesiones y total transparencia. Después de meses sin verse, la que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ actualiza todas las novedades sobre su vida a Patri, quien también se sincera como nunca al hablar de su vida íntima tras su divorcio . Aprovechando la puesta al día con su amiga, la influencer desvela la próxima operación estética a la que se va a someter. ¡Descúbrelo en Mediaset Infinity!

Después de su último retoque estético , Yolanda Claramonte sorprende revelando el nuevo cambio que se va a realizar en su cuerpo. En un arrebato de sinceridad, la influencer anuncia en su videollamada con Patri Pérez todos los detalles detrás de la decisión que ha tomado. “Tengo un complejo”, comienza sincerándose. Yoli comenta sin tapujos la opinión que tiene sobre su físico y no se esconde cuando se trata de hablar de sus retoques estéticos.

La que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ se ha sometido a varias modificaciones sobre su físico a lo largo de los años. Hoy vuelve a adentrarse en el tema para anunciar su reciente decisión y desvelar en qué consiste su próxima operación. “Me da igual lo que me digan”, declara con seguridad. Yoli explica en compañía de Patri el motivo de su decisión y anuncia la fecha en la que tendrá lugar. ¡Descúbrelo dándole play al vídeo!

Yoli Claramonte habla sobre los cuidados que practica para mantener un físico saludable

La exconcursante de ‘Gran Hermano’ es muy cuidadosa con su imagen. Además de varios retoques estéticos, Yoli también tiene una rutina de prácticas saludables que sigue para mantenerse en forma. “Me pongo mis cositas, mis tratamientos…”, le explica a Patri. Hablando con su amiga, la influencer le recomienda algunos de sus trucos para mantener un buen estado de salud. “Viene muy bien para la mente”, continúa hablando sobre su rutina de ejercicio. ¡No te pierdas sus declaraciones!

Yoli Claramonte y Patri Pérez se reúnen en una videollamada para ponerse al día después de meses sin verse. En el nuevo capítulo de ‘Renaciendo’, Yoli habla junto a la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ de la vida íntima de la catalana y los primeros meses tras divorciarse de Lester Duque. La futura mamá por segunda vez se sincera sobre el ‘desliz’ que tuvo con su exmarido y desvela si ha vuelto a ocurrir. ¡Descúbrelo todo en Mediaset Infinity!