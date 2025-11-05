Ana Carrillo 05 NOV 2025 - 10:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha publicado un vídeo de su debate detrás de cámaras con Suso Álvarez y Alejandra Rubio

Marta Peñate, Suso Álvarez y Alejandra Rubio son compañeros en '¡Vaya fama!' y en una de las pausas publicitarias han tenido un debate que la exparticipante de la segunda edición de 'La isla de las tentaciones' ha querido grabar y compartir en TikTok por lo interesante que le parece que exista una conversación pública respecto al tema que los enfrenta.

El asunto que han abordado es el sharenting o la exposición de menores en las redes sociales. De los tres, la única que es madre es la hija de Terelu Campos, que tiene un bebé de casi un año, fruto de su relación con Carlo Costanzia: su postura es tajante y es que no se debería compartir ninguna foto de los hijos en ninguna red social, una regla que ella y su pareja tratan de seguir a rajatabla porque no quieren que su niño sufra lo mismo que sufrieron ellos en la infancia, donde todavía era posible fotografiar a menores en la calle y publicar esas instántenas.

Alejandra Rubio siempre recuerda con orgullo que su madre fue una de las famosas que luchó por conseguir que ya no se pudieran hacer fotos a los niños en plena calle. A sus compañeros les ha argumentado así su postura: "Un menor no tiene poder de decisión y no puedes obligarle a salir en tus redes sociales"; pero ellos se sitúan en el otro lado del debate: no tienen hijos, pero piensan que sí los tuvieran sí que compartirían fotos de su "carita", aunque coinciden en que no revelarían datos delicados de salud o que no subirían vídeos en la playa o mientras los bañan.

"Mientras no sobreexponga a mi hijo creo que no pasaría nada por enseñarlo porque lo enseñaría igual que si no fuera conocida", ha apostillado la mujer de Tony Spina, a la que le ha gustado mucho un apunte del prometido de Marieta y es que no sabe si cambiará de opinión en el momento en el que tenga un bebé, manifestando dudas acerca de su postura: "Creo que no tengo la razón completa, tengo que pensar porque a lo mejor luego nace mi hijo y me vuelvo loco nivel que no enseño ni un pie".

La exconcursante de 'Gran Hermano' le ha dado la razón y ha confesado que la sobrina de Carmen Borrego, con su argumento, le ha hecho dudar. En lo que han coincidido todos es en que hay un "debate fuerte" en torno a este tema y han invitado a sus seguidores de TikTok a dar también su opinión.