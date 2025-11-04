Silvia Herreros 04 NOV 2025 - 13:35h.

El exconcursante de 'Supervivientes' introduce al hijo de Alejandra Rubio en una vieja tradición familiar

El padre de Carlo Costanzia publica una foto junto al hijo de Alejandra Rubio y enseña lo mucho que ha crecido

Compartir







Carlo Costanzia di Costigliole manda un mensaje a su nieto Carlo tras la polémica por su exposición. Este martes, el exmarido de Mar Flores celebra una importante tradición familiar. Un acontecimiento de especial significado tanto para el propio exconcursante de 'Supervivientes' como para la familia Costanzia en general. Este año, además, es trascendente para ellos por un motivo, pues por primera vez, también afecta al hijo de Alejandra Rubio.

El también nieto de Terelu Campos recibió su nombre en honor a su familia paterna. El niño, que dentro de un mes cumplirá su primer año de vida, se llama igual que su padre, que su abuelo y su bisabuelo. Su nombre (y apellido) ha ido pasando a los primogénitos varones de la familia de generación en generación. Una tradición que también decidieron seguir Alejandra Rubio y Carlo Costanzia tras convertirse en padres del pequeño Carlo.

PUEDE INTERESARTE Carlo Costanzia se esconde y no posa con Terelu Campos tras el estreno de su obra en Madrid: la reacción de Alejandra Rubio

Hoy, martes 4 de noviembre de 2025, Carlo Costanzia Rubio celebra su primer día de San Carlos. Una fecha que para muchos puede no tener importancia o trascendencia alguna, pero que, sin embargo, es muy especial para el abuelo de la criatura. Aunque celebrar una onomástica es algo cada vez menos común, en casa de los Costanzia no olvidan este día.

PUEDE INTERESARTE El significativo gesto de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia con Terelu Campos en el estreno de su obra en Madrid

"Un día muy especial, siempre lo ha sido y siempre lo será, hoy mas que nunca", escribe el suegro de Alejandra en sus redes sociales junto a una fotografía en la que se le puede ver a él junto a su querido y difunto padre y junto a su hijo Carlo. "Porque la rueda de la vida gira, como tiene que ser", dice mientras reflexiona sobre el ciclo natural de la vida y la muerte de su progenitor, el bisabuelo de Carlo Costanzia Rubio.

Canal de Whatsapp de Telecinco

"El 2 ahora es 1, el 3 ahora es 2 y el 4 ahora es 3, ¡¡¡bienvenido a tu primer San Carlo!!!", dice mientras hace referencia a cómo, tras la muerte de su padre, ahora él ha pasado a ser Carlo I, su hijo Carlo II y su nieto Carlo III (aunque técnicamente e independientemente del fallecimiento del patriarca, el bebé siga siendo Carlo IV).

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

San Carlos Borromeo fue un cardenal italiano y arzobispo de Milán, considerado uno de los grandes reformadores de la Iglesia católica. Fue canonizado en 1610, 26 años después de su fallecimiento. Desde entonces, cada 4 de noviembre (un día después de su fallecimiento), el santoral recuerda el compromiso del santo con la Iglesia y los más necesitados.