Ana Carrillo 04 NOV 2025 - 14:41h.

Las exconcursantes de 'Supervivientes All Stars' y 'Gran Hermano' han coincidido en un viaje en París

Adara Molinero y Sofía Suescun, irreconciliables: repasamos su historial de enfrentamientos

Compartir







Sofía Suescun y Marta Peñate se conocieron en la casa de 'Gran Hermano' y se hicieron íntimas. Su relación se enfrió con el tiempo y saltó por los aires una década después, cuando el año pasado coincidieron en 'Supervivientes All Stars'. Desde entonces, su relación había sido nula hasta ahora, que han sorprendido a sus seguidores de Instagram compartiendo fotos juntas desde París.

"La vida y sus cositas jej", ha escrito la hija de Maite Galdeano junto a una foto en la que posa y etiqueta a Marta Peñate y Roro con la Torre Eiffel de fondo. Con su comentario, ha dejado claro que sabe que va a sorprender este cambio radical de ambas posando juntas y felices en la ciudad del amor y de la luz cuando hace tan solo un año que no se dirigían la palabra en los Cayos Cochinos tras sus fuertes y múltiples rifirrafes.

Las dos habían anunciado en sus stories que se iban de viaje a la capital francesa con una conocida marca: Sofía con mucha ilusión y Marta con un poco menos porque este compromiso profesional ha coincidido con la llegada de Tony Spina de Honduras tras la final de 'Supervivientes All Stars'.

Sus seguidores podían intuir que iban a coincidir en el evento o en los planes organizados por la marca, pero no se esperaban que las dos compartieran fotos juntas, destilando buen rollo en sus respectivas stories después de los enfrentamientos que protagonizaron ellas en los Cayos Cochinos y sus novios, Tony Spina y Kiko Jiménez, en plató mientras ejercían como sus defensores.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Muchos de sus fans han comentado en la red social X, el antiguo Twitter, que creen que solo están manteniendo un trato cordial porque se encuentran en la capital de Francia por trabajo y a ambas les interesa dar una buena imagen a la marca, pero otros están convencidos de que es "pura falsedad" porque piensan que no se soportan: "Por dinero baila el perro, cuanta falsedad por parte de ambas".

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Los que se han creído esta reconciliación han aplaudido la capacidad de ambas de dejar atrás el pasado y limar asperezas: "Bravo por ellas, saben diferenciar las cosas de programas de televisión y trabajar juntas".