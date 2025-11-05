Primeras palabras de Alma Bollo tras el compromiso de su madre, Raquel Bollo

Silvia Herreros 05 NOV 2025 - 15:57h.

La exconcursante de 'Supervivientes' reacciona al compromiso de su madre

Así es el anillo de compromiso de Raquel Bollo: características y precio estimado

Raquel Bollo se ha comprometido con su novio, el empresario Mariano Jorge Gutiérrez, tras ocho años de discreta relación. Una noticia que la colaboradora ha querido compartir con sus seguidores a través de las redes, en donde su publicación se ha llenado de enhorabuenas y reacciones. Una de las más esperadas, sin duda, era la de sus propios hijos, Alma Bollo y Manuel Cortés. Mientras él guarda silencio, las primeras palabras de la exconcursante de 'Supervivientes' no se han hecho esperar.

El primogénito de la diseñadora ha reaccionado con un tímido like al compromiso de su madre. Una reacción completamente distinta a la que ha tenido su segundogénita a través de las redes, en donde la influencer no ha dudado en celebrar el reciente compromiso de su madre.

Para la madre de Jimena y Miguel Jr. el compromiso de Raquel Bollo con Mariano Jorge Gutiérrez ha sido también toda una sorpresa. Tal y como ha manifestado a través de las redes, la noticia de que su madre vaya a casarse de nuevo le ha hecho muchísima alegría. "Mueroooo", escribe en su post junto al emoticono de una cara sonriente con los ojos en forma de corazón.

"Se me metió algo en el ojo", agrega mientras bromea y disimula en un intento de hacer ver que sus lágrimas han sido provocadas por culpa de alguna partícula extraña y no por la alegría que el compromiso de su madre le estaría produciendo.

Alma Cortés Bollo es la segunda hija que Raquel Bollo tuvo de su fallido matrimonio con el primo de Isabel Pantoja, Antonio Cortés Pantoja 'Chiquetete'. Su complicada y mediática relación con el artista de Esa cobardía terminó nueve años después de su 'sí, quiero'. Años después, la tertuliana acabaría denunciándole por presuntos malos tratos. Desde entonces hasta ahora, ha tenido varias relaciones sentimentales. Tras varios fracasos amorosos, Raquel Bollo volvió a encontrar el amor hace ocho años junto al empresario Mariano Jorge Gutiérrez, con el que pondrá el broche de oro a su historia con un 'sí, quiero' que podría tener lugar el próximo año.